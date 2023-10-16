突破靜態成果展迷思 台南龍崎公所用實際行動凸顯特色

台南目前龍崎區總人口數共3489人，分布在區內8里，共成立龍和、龍興社區發展協會。為推廣區內社造成果，行銷在地自然生態。區公所22日舉行社造成果展，除有既定的靜態展覽外，還將參與民眾拉到戶外社區微旅行，讓參與者們更了解當地社區特色。

龍崎區共有2個社區，龍和社區發展協會由崎頂、土崎、中坑、楠坑里組成，龍興社區發展協會由石𥕢、牛埔、大坪、龍船里組成。

龍和社區發展協會以食農教育作為發展核心，時常以在地農產如竹筍、鳳梨作為主軸，教導在地民眾以農產發展出多元風味菜，如鳳梨醬、竹筍醬，更有龍崎特有的料理「鹹飯」作為推廣；龍興社區發展協會，主要以當地獨有地質生態作為發展重點，將龍崎泥岩惡地地質公園、牛埔農塘做為景點特色，發展微旅行帶動民眾更加了解龍崎獨有的地質樣貌。