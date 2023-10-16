北港朝天宮新董監事會就職 董事長蔡咏鍀連任發表感言

雲林縣北港朝天宮新改選的第11屆董監事會今天就職，並改選新董事長，由現任董事長蔡咏鍀獲得連任，他發表感言強調，媽祖不僅是北港的媽祖、台灣的媽祖，更是世界的媽祖，新董監事會是新責任的開始，將繼續扛起重擔和所有信徒並肩立足北港，站穩台灣，走向世界。

北港朝天宮第11屆董監事會本月1日投票改選，新當選的19名董事和5名監事，今天在媽祖神像前宣誓就職，同時進行常務董事和監事主席選舉，經投票結果，蔡連財、蘇慧敏、吳炳俊、林恆毅、蘇健榮、吳東合、蔡咏鍀等7人當選常務董事，同時再選出蘇健榮、吳炳俊為副董事長，第10屆董事長蔡咏鍀也獲連任為第11屆董事長。

5名監事同步選出吳俊彥為監事主席，隨後進行交接儀式，由內政部宗教及禮制司長林清淇監交，來自全國數百名友宮主事者也到場觀禮，場面盛大。

蟬連3屆的董事長蔡咏鍀感謝大家支持，並強調將抱持感恩的心，繼續扛起宏揚朝天宮媽祖精神的重任，和全體董監事並肩前進；朝天宮不僅是北港的朝天宮，更是台灣的朝天宮、世界的朝天宮，媽祖的信仰在台灣發揚光大，讓世界都感受媽祖恩澤，讓朝天宮立足北港，站穩台灣，走向世界。

蔡咏鍀表示，未來努力的目標，不僅要讓朝天宮走出去，更要紮根文化藝術，珍貴文物、創意陣頭藝閣結合創意流行，讓更多年輕人認識朝天宮，認同媽祖信仰，大家都說朝天宮是媽祖信仰總本山，但不管朝天宮分靈全世界幾千座廟宇，最重要的價值還是要以信仰渡化社會，感動世人，日日行善，才能成就國泰民安，所以他常說媽祖是世界和平女神。