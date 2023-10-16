民眾怕打到高端流感疫苗 綠議員：政治勿凌駕科學專業

民進黨台南市議員朱正軒今在議會質詢，指公費流感疫苗已於10月初開打，民間卻謠傳對特定廠牌國產疫苗的不實資訊，衝擊民眾對疫苗注射的接受意願，既然市民主觀上已對高端疫苗產生疑慮，衛生局應提供清楚資訊讓市民有選擇的權利，不該讓政治討論凌駕科學專業。

朱正軒指出，疫苗問題被高度政治化，無法被科學化的理性討論，肇因在於特定政黨及媒體在疫苗議題上，無視科學資訊地刻意渲染，近期在疫苗施打站現場，常常得知鄉親對高端疫苗的質疑。事實上，包含高端在內4家廠牌的流感疫苗，均通過3期臨床試驗，保護力及副作用也不分廠牌沒有顯著差異；面對渲染及恐慌，衛生局應善盡說明與充分資訊揭露的責任，超前部署遏止謠言擴散。

衛生局長蘇世斌表示，南市府並沒有排除任一疫苗品牌，依照先配送先到貨先舖貨的原則，依序施打，不會刻意選擇。實務管理上，因為高端疫苗僅占整體9%配比，像是校園中18萬名的接種對象，要打同樣廠牌的疫苗，就無法使用高端疫苗。

朱正軒認為，既然中央疾病管制署到地方衛生局都有清楚的疫苗試驗結果、效力及副作用等說明在先，就應該在市議會國民黨黨團召開記者會提出質疑時，傳遞正確資訊積極釋疑，而非縱容經證實有誤的疫苗資訊持續散布，影響民眾在流感季節即時接種疫苗意願，不該讓政治討論凌駕科學專業。他提醒對國產疫苗抱有疑慮的民眾，查閱中央疾管署及台灣事實查核中心等資訊，接受專業人士科學核實後的正確消息，破除錯誤資訊。