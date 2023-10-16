文化傳承 台南鹿耳門聖母廟萬人開「糊」春牛

正統鹿耳門聖母廟今天舉辦「萬人糊春牛．人人種福田」啟動儀式，台南市長黃偉哲與現場民眾共同「開糊」，一起為聖母廟甲辰年春牛糊下第一片「春牛肉」。

有40多年歷史的台南市定民俗「土城仔迎春牛」活動，明年「甲辰年春牛」將首度開放民眾參與製作，今天活動邀請土城周邊學校師生一起來糊紙。包括幼兒園小朋友來糊製「春牛腳」，正統鹿耳門聖母廟表示，「牛」象徵台南早期種田文化，尤其「腳」代表意涵是扎根及基礎，期盼國家未來棟樑都能記得春牛精神。

黃偉哲表示，「萬人糊春牛」是台南市重要民俗文化，兼具宗教與歷史文化意涵，雖然隨科技發展，傳統文化日漸式微，但在市府、廟方與各界共同努力下，期盼透過民俗活動將台南獨有文化資產綿延傳承，也讓下一代了解其中意義。明年是台南400年，為台南重要盛事之一，市府將與民間團體一起全力推廣，讓更多人認識到台南的文化與宗教。

正統鹿耳門聖母廟今年在主委王增榮支持下，糊紙藝術保存者吳文進首度挑戰「全程於聖母廟內製作春牛」，並開設「春牛創作坊」，集結40多位傳習師傅們教導有興趣民眾糊製春牛。全程遵循古法，先以宣紙手捻「紙撚釘」，綑綁具有韌性「竹皮」；第二階段則是以「五行紙」製成的「春牛肉」層層糊貼，活動有趣歡迎民眾體驗。