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台南安南區人口破20萬！員額沒增難負荷 議員喊調整編制

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區在登革熱防疫期間，每天動員員工巡查、孳清，發現人力不足，市府跨局處增援人力，共度難關。本報資料照片
台南市安南區在登革熱防疫期間，每天動員員工巡查、孳清，發現人力不足，市府跨局處增援人力，共度難關。本報資料照片

台南市安南區人口已破20萬，僅次於永康，但永康的面積是安南區的1/3，編制員工卻比安南區多30餘人，新營區人口近7.5萬，員工71人也比安南區多4人，也因人力不足，出現新派任員工因無法負荷，僅做2個月就離職。這次登革熱防疫中更發現人力嚴重不足，議員要求調整員額編制，不能同酬不同工。

民政局長江淋煌表示，由於總員額編制沒有調整，將再增加約聘僱及臨時人員，彌補人力不足，另會研議更妥適辦法。市府人事處長沈德蘭說，市府編制人力5600多人，民政系統人力2400多人，另還有許多非編制人力，將請民政局依各行政區人口變化，在人力上做適度調整。

安南區長魏文貴說，增加人力是基層心聲，感謝市府這段期間每周支援150人防疫，疫情已穩定。環保局表示，因應安南區人口增加，最近增加安南區清潔隊人力6人，總數190人，未來希望能增加到200人，滿足需求。

市議員李中岑、蔡麗青表示，安南區目前人口20.1萬餘人，且持續增加中，近幾年來隨著台灣歷史博物館、九份子重劃區的帶動，以及安北商業重劃區也即將在明年上半年完成，預料大型商場會進駐，加上面積高達107平方公里，可開發面積大，將成台南副都心。但安南區公所的正式員工卻僅67人，除了少於18.1萬人口的東區1人，也少於人口僅7.49萬人的新營市4人，而最大行政區永康市人口23.5萬，區公所編制人力98人，安南區卻少了31人，形成很不公平現象。

兩人都認為，台南市人口數雖沒有增加，但縣市合併12年，部分行政區人口都有變化，員額編制應調整，不要有同酬不同工情形。安南區幅地大、員額編制不足，區公所員工工作量加重，除了無法負荷也會影響服務品質，今年就有剛派來的高普考及格員工，服務未滿3個月就離職，上半年已有2人離職，目前也有1名新來的員工想辭職，公所正慰留中，應趕快增加人力。

台南市安南區在登革熱防疫期間，每天動員員工巡查、孳清，發現人力不足，市府跨局處增援人力，共度難關。本報資料照片
台南市安南區在登革熱防疫期間，每天動員員工巡查、孳清，發現人力不足，市府跨局處增援人力，共度難關。本報資料照片

離職 台南 重劃區

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