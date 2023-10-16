台南安南區人口破20萬！員額沒增難負荷 議員喊調整編制

台南市安南區人口已破20萬，僅次於永康，但永康的面積是安南區的1/3，編制員工卻比安南區多30餘人，新營區人口近7.5萬，員工71人也比安南區多4人，也因人力不足，出現新派任員工因無法負荷，僅做2個月就離職。這次登革熱防疫中更發現人力嚴重不足，議員要求調整員額編制，不能同酬不同工。

民政局長江淋煌表示，由於總員額編制沒有調整，將再增加約聘僱及臨時人員，彌補人力不足，另會研議更妥適辦法。市府人事處長沈德蘭說，市府編制人力5600多人，民政系統人力2400多人，另還有許多非編制人力，將請民政局依各行政區人口變化，在人力上做適度調整。

安南區長魏文貴說，增加人力是基層心聲，感謝市府這段期間每周支援150人防疫，疫情已穩定。環保局表示，因應安南區人口增加，最近增加安南區清潔隊人力6人，總數190人，未來希望能增加到200人，滿足需求。

市議員李中岑、蔡麗青表示，安南區目前人口20.1萬餘人，且持續增加中，近幾年來隨著台灣歷史博物館、九份子重劃區的帶動，以及安北商業重劃區也即將在明年上半年完成，預料大型商場會進駐，加上面積高達107平方公里，可開發面積大，將成台南副都心。但安南區公所的正式員工卻僅67人，除了少於18.1萬人口的東區1人，也少於人口僅7.49萬人的新營市4人，而最大行政區永康市人口23.5萬，區公所編制人力98人，安南區卻少了31人，形成很不公平現象。