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商圈推動數位服務 虎尾發表成果

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林縣虎尾魅力商圈推動「淨零數位新服務」，30家特色商店提供建置在雲端的行銷文案或活動海報位址，以通訊軟體群組連結，達到無紙化行銷，昨發表成果，縣長張麗善指出，商圈、夜市及傳統市場最夯的就是推動數位支付、數位行銷，尤其疫情期間發揮功效，「商圈數位化已成顯學，沒跟上的產業將被時代淘汰」。

縣府建設處表示，2021年起虎尾魅力商圈獲雲世代商圈數位轉型輔導，導入數位點餐服務，超過30家業者使用，2022年縣府爭取的計畫補助來擴大店家在數位服務應用，同年也再次獲數位轉型輔導，讓虎尾商圈已是數位商圈的代名詞。

建設處指出，今年5月委託環球科技大學辦理「歡樂走讀、魅力扎根商圈體驗行銷」計畫，嘗試將商圈轉化為以體驗經濟的創新營運型態，商店從買賣蛻變為服務，串聯在地幼兒園共融，昨則是經濟部中小企業處補助的淨零數位新服務計畫執行成果。

虎尾魅力商圈發展協會理事長黃瀚緯說，感謝縣府協助業者轉型，營造健康智慧的商業環境；有業者指出，無紙化沒收據、沒發票，起初消費者和店家有些不習慣，但由大型店家做起，很多商店就會跟進。

張麗善

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