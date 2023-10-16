嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產的宮廟慈濟宮，廟內包括彩繪藝術家陳壽彝、畫師潘麗水等人作品，擁有雲嘉地區現存最大幅的門神彩繪，但牆壁常年遭雨水侵蝕，水紋斑斑，嘉義市文化局編列150萬元經費整修，月初已決標，以保護工匠藝師的作品。

慈濟宮主委洪朝文指出，慈濟宮清代時坐落於嘉義城的西門外街，是當時的清軍練兵與處死犯人之處，見證早期嘉市西城門歷史及人文薈萃的發展，近60年前重建為傳統閩南樣式，廟內正拜殿4堵大型堆塑「木蘭從軍」、「昭君出塞」、「天官賜福」及「簪花晉爵」是彩繪藝術家陳壽彝作品；正門的三關六扇門神由廟宇畫師潘麗水繪製，也是雲嘉地區現存最大幅門神彩繪作品。

廟內兩側有手持各式刑具的八家將及文、武差，為嘉市匠師蔡有土的泥塑作品，另有陳專友承作交趾陶作品，題材為祈求吉慶，表現當時的傳統工藝。

慈濟宮駕前如意振裕堂八家將2015年登錄為嘉市傳統表演藝術文化資產，2020年再被登錄為歷史建築。洪朝文說，歷經颱風地震等天災，雖經過整修，牆壁依舊有明顯水紋，有人提議保持風霜才能顯見廟方歷史，但有人認為不整修有損門面。