聽新聞
test
0:00 / 0:00

家扶愛的連線 昔受助今成認養人

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
曾是被認養人的李倩枚（後）也認養孩子。記者鄭惠仁／攝影
曾是被認養人的李倩枚（後）也認養孩子。記者鄭惠仁／攝影

台南家扶中心昨天在忠義國小武德殿舉辦「府城歷史WAY」認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動，共有來自各地61名認養人與83名配對的家扶兒及家人共聚，首度參加相見的認養人黃景宏一大早就到場，急得要看認養的2名孩子，當他收到感謝卡時，難掩內心激動與歡喜。

北台南家扶主任莊淑惠說，家扶基金會從1977年推動國內認養制度，早期曾受助的兒童如今已自立，許多回來擔任認養人，也有認養超過30年、傳到第2代的，北台南家扶目前扶助約1450名兒少，認養人則遍布全台，每月提供1000元協助日常所需。

自立青年李倩枚早年因單親母須獨力撫養3子女而受助，目前為護理師，也剛認養1名小朋友，昨特別帶好友與認養的孩子相見；她說，當年認養人及時伸出援手為母親減輕負擔，記憶中自己年幼時十分害羞缺乏自信，因為有家扶的陪伴讓她有了突破困境的勇氣，「家扶及認養人是我一生中的重要貴人」。

認養人黃景宏昨一早帶孩子從台北南下，他說，與妻子都是中醫師，現生活步入穩定，也期待將助人的信念早日落實，讓子女自幼更懂得分享愛，夫妻除認養陳姓、楊姓學生，也同時認養2名國外的失依兒童；黃景宏也說，愛是無國界，有需要的孩子就值得我們去幫助。

認養 台南 子女

延伸閱讀

北台南家扶愛的連線相見歡 見證無血緣的大愛

單親爸勤跑工地養七口 家扶啟動「愛的禮物」籲認捐

彰化家扶為愛而聚 前主播當認養人 要為更生人達成願望

租屋小、通風差！台北家扶募福袋為弱勢家庭打造幸福窩

相關新聞

人口增未改編制 公所憂影響服務

台南各行政區人口因南科等因素消長驟變，但區公所編制人數未與時俱進，影響到服務品質，有的還引發出走潮。安南區超過20萬人口...

善化糖鐵停駛 鐵道迷盼台糖再評估

台南善化糖廠23年前起甘蔗載運改公路運輸，廠區內僅剩包裝線到車庫間約500公尺能一窺小火車穿梭載運1包包的砂糖，但此鐵軌...

家扶愛的連線 昔受助今成認養人

北台南家扶中心昨天在忠義國小武德殿舉辦「府城歷史WAY」認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動，共有來自各地61名認養人與8...

慈濟宮遭雨水侵蝕 嘉市編預算整修

嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產的宮廟慈濟宮，廟內包括彩繪藝術家陳壽彝、畫師潘麗水等人作品，擁有雲嘉地區現存最大幅的門...

商圈推動數位服務 虎尾發表成果

雲林縣虎尾魅力商圈推動「淨零數位新服務」，30家特色商店提供建置在雲端的行銷文案或活動海報位址，以通訊軟體群組連結，達到...

台南市民之夜AcQUA源少年開場 啦啦隊女神林襄魅力十足

台南市政府為全運會舉辦的第2場暖場活動「市民之夜」今晚登場，從最夯男團AcQUA源少年、U:NUS、白安、黃偉晉、啦啦隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。