家扶愛的連線 昔受助今成認養人

北台南家扶中心昨天在忠義國小武德殿舉辦「府城歷史WAY」認養人與受助兒童愛的連線相見歡活動，共有來自各地61名認養人與83名配對的家扶兒及家人共聚，首度參加相見的認養人黃景宏一大早就到場，急得要看認養的2名孩子，當他收到感謝卡時，難掩內心激動與歡喜。

北台南家扶主任莊淑惠說，家扶基金會從1977年推動國內認養制度，早期曾受助的兒童如今已自立，許多回來擔任認養人，也有認養超過30年、傳到第2代的，北台南家扶目前扶助約1450名兒少，認養人則遍布全台，每月提供1000元協助日常所需。

自立青年李倩枚早年因單親母須獨力撫養3子女而受助，目前為護理師，也剛認養1名小朋友，昨特別帶好友與認養的孩子相見；她說，當年認養人及時伸出援手為母親減輕負擔，記憶中自己年幼時十分害羞缺乏自信，因為有家扶的陪伴讓她有了突破困境的勇氣，「家扶及認養人是我一生中的重要貴人」。

認養人黃景宏昨一早帶孩子從台北南下，他說，與妻子都是中醫師，現生活步入穩定，也期待將助人的信念早日落實，讓子女自幼更懂得分享愛，夫妻除認養陳姓、楊姓學生，也同時認養2名國外的失依兒童；黃景宏也說，愛是無國界，有需要的孩子就值得我們去幫助。