人口增未改編制 公所憂影響服務

台南各行政區人口因南科等因素消長驟變，但區公所編制人數未與時俱進，影響到服務品質，有的還引發出走潮。安南區超過20萬人口僅次永康、面積比永康多出2倍，但公所編制員工卻少30多人，甚至新營區公所編制都較多人，上半年安南已離職2人。有議員指出，不能同酬不同工；市府人事處表示，將請民政局就各區人口變化，妥適調整人力。

民政局長江淋煌說，會增加約聘僱及臨時人員，彌補人力不足，並研議更妥適辦法。市府人事處長沈德蘭說，市府編制人力5600多人，民政系統人力2400多人，另還有許多非編制人力。

市議員李中岑、蔡麗青說，安南區目前人口20.1萬餘人，且持續增加中，近幾年來隨著台灣歷史博物館、九份子重劃區的帶動，以及安北商業重劃區也即將在明年上半年完成，預料大型商場會進駐，加上面積高達107平方公里，可開發面積大，將成台南副都心，但安南區公所的正式員工僅67人，除了少於18.1萬人口的東區1人，也少於人口僅7.49萬人的新營市4人，而最大行政區永康23.5萬人，區公所編制人力98人，多過安南31人，形成很不公平現象。

兩人都認為，台南人口數雖沒增加，但縣市合併12年，部分行政區人口都有變化，員額編制應調整，不要有同酬不同工情形，安南幅地大、員額編制不足，區公所員工工作量加重，除了無法負荷也會影響服務品質，今年就有剛派來的高普考及格員工，服務未滿3個月就辭職，上半年已有2人離職，目前也有1名新來的員工想辭職，公所正慰留中，應趕快增加人力。

安南區長魏文貴說，增加人力是基層心聲，感謝市府這段期間每周支援150人防疫，疫情已穩定。環保局表示，因應安南區人口增加，最近增加安南清潔隊人力6人，總數190人，未來希望能增加到200人。