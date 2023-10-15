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台南市民之夜AcQUA源少年開場 啦啦隊女神林襄魅力十足

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府為全運會舉辦的第2場暖場活動「市民之夜」今晚登場，啦啦隊女神林襄魅力十足。圖／台南市政府提供
台南市政府為全運會舉辦的第2場暖場活動「市民之夜」今晚登場，啦啦隊女神林襄魅力十足。圖／台南市政府提供

台南市政府為全運會舉辦的第2場暖場活動「市民之夜」今晚登場，從最夯男團AcQUA源少年、U:NUS、白安、黃偉晉、啦啦隊女神林襄、李芷霖、張雅涵到天團告五人的演出，成功席捲來自各地應援者的心。

市長黃偉哲也獻聲《小幸運》，他表示，全運會10月21日開幕，這兩天舉辦的市民之夜，就是為了要讓民眾更關注全運會的賽事，替台南的選手加油。黃市長也介紹到場的4名台南金牌選手，分別是輕艇項目劉妍廷、空手道簡慧萱、武術曾子菁、競速滑輪溜冰楊合貞。預計今晚市民之夜吸引6萬人次觀賞。

黃偉哲說明，「台上一分鐘，台下十年功」當運動員都十分不容易，選擇《小幸運》當作表演歌曲，主要是比賽有太多不可控的因素，因此運動員都非常需要好運氣，而今天開放的體育體驗區，有各式各樣的運動項目，不僅讓民眾能體驗也能更認識不同的運動，進而更關注全運會。

演唱會開演前，由復興國小、復興國中、長榮中學組成的台南有氧體操隊，揭開演唱會序幕，緊接著由敏惠護專熱舞社、忠孝國中街舞社、港明國中熱舞社，接力演出，熱情有勁，增添不少熱鬧氛圍。

今晚市民之夜由AcQUA源少年開場，一開場就引領粉絲尖叫聲不斷；創作才女白安獨特唱腔，讓台下觀眾陶醉不已；超夯男團U:NUS的熱歌勁舞，撼動全場；有「鋼盔小王子」之稱的黃偉晉，唱功主持俱佳，抒情的表演，一再擄獲台下觀眾的心；而讓現場引領企盼許久的莫過於啦啦隊女神林襄、李芷霖、張雅涵，黃偉哲更獻聲一曲，意外成為演唱會中的驚喜橋段。超人氣天團告五人以療癒系歌聲讓音樂成為陪伴的能量，台下觀眾愜意隨歌聲擺動身軀，安可聲不絕於耳，到活動結束粉絲都還捨不得馬上離場。

主辦單位新聞及國際關係處提醒，市民之夜抽獎活動，將於台南好Young臉書粉絲專頁公布結果，得獎民眾請於10/31日前聯繫粉絲專頁，以利獎品領取事宜。

台南市政府為全運會舉辦的第2場暖場活動「市民之夜」今晚登場，吸引6萬人次觀眾。圖／台南市政府提供
台南市政府為全運會舉辦的第2場暖場活動「市民之夜」今晚登場，吸引6萬人次觀眾。圖／台南市政府提供
台南市政府為全運會舉辦的第2場暖場活動「市民之夜」今晚登場，市長黃偉哲（中）也獻聲。圖／台南市政府提供
台南市政府為全運會舉辦的第2場暖場活動「市民之夜」今晚登場，市長黃偉哲（中）也獻聲。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲 林襄 全運會

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