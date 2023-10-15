時代的眼淚！台糖善化糖廠糖鐵運輸走入歷史 鐵道迷一片錯愕

又一條傳統糖鐵走入歷史；台糖台南善化糖廠日前因廠內鐵軌路線不符合交通部鐵道局安全規範，評估修繕費逾千萬，且後續養護所費不貲，糖廠糖鐵運輸即日起畫上休止符，確定未來全改為貨車載運，外界聞之愕然不已。

「安全是最高考量，台糖承受不起」善化糖廠表示，修繕及後續養護費用驚人效益問題固然是主因，但最高考量還是安全問題；鐵道局認為糖廠廠區鐵道運輸雖然相對單純，但軌道老舊、路線、號誌等仍存在相關風險，綜合考量下決定取消糖鐵運輸，改為一般貨車載運。

據知，台灣從巔峰時期49座製糖工場，到目前只剩雲林虎尾糖廠及台南善化糖廠還有在採收甘蔗製糖。其中，善化糖廠自2000年起甘蔗載運改公路運輸，鐵道運輸僅剩糖廠廠區包裝線到車庫間約500公尺，雖未對外開放，但每年仍吸引不少鐵道迷來拍照，也讓糖廠更為熱鬧。

而善化糖廠今年製糖期預計12月展開，原可見小火車在廠區載運一包包砂糖運輸到戶外將成絕響，未來只能看貨車載送，鐵道迷認為「味道不對」大失所望，未來台灣要看小火車載運砂糖、甘蔗，只剩下虎尾糖廠了。

多次從高雄老家來善化糖廠拍小火車的盧姓鐵道迷說，善化糖廠糖鐵運輸侷限在廠區，其實「問題不大」，希望台糖能收回成名，讓善化糖廠更能傳遞傳統糖業文化特色。