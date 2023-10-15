20年愛心助學 嘉市文財殿嘉惠逾萬學子

嘉義市文財殿於今天農曆九月初一舉行文財尊神誕辰千秋祭祀大典，並頒發補助弱勢教育基金、營養午餐、課輔費給學校。嘉義市長黃敏惠擔任主祭官，代表市府感謝文財殿熱心公益、注重教育，20年來嘉惠逾萬名學子，彰顯文財尊神護祐子民精神。

市長黃敏惠表示，文財殿20年來投身公益，關懷嘉義市弱勢家庭學子，2003年起捐助弱勢學生午餐費，迄今已有1萬1957名學童受惠，捐助金額達6564萬餘元；今年有17所學校463名學生受補助、金額257萬元；近年更嘉惠鄰近嘉義縣及雲林縣，發揮推己及人的大愛，彰顯文財尊神愛護子民精神，為社會帶來正面力量。

黃敏惠表示，早期嘉義市的資源不足，因為有文財殿以及各大廟宇的幫助，長期捐助弱勢學童營養午餐，給予實質的力量，同時為每名弱勢學生加油打氣。