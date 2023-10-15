快訊

國民黨反擊了！揭開放式民主初選用意 喊話柯文哲「別一直拖下去」

影迷震驚！名導與妻家中慘遭刺殺身亡 女兒探親卻見冰冷遺體

嘉市推數位申辦服務 市民免奔波申請

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府推出全新「數位申辦整合服務平台」，民眾只要上網就可申辦，免奔波臨櫃辦理及蒐集應備文件。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出全新「數位申辦整合服務平台」，民眾只要上網就可申辦，免奔波臨櫃辦理及蒐集應備文件。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府整合市府各項申辦資訊及提供便利的申辦環境，推出全新「數位申辦整合服務平台」，民眾只要上網就可申辦，包括戶籍謄本、地價稅、房屋稅等36項申辦資訊，免奔波臨櫃辦理及蒐集應備文件，有助於讓數位服務的概念融入民眾日常生活。

智慧科技處長郭軒志表示，「數位申辦整合服務平台」整合長照申請、使用牌照稅身心障礙者免稅申請、戶口名簿等共計36項申辦資訊，其中17項結合數位發展部「個人化資料自主運用MyData」，有別過往民眾需要到不同機關申請各項應備文件，藉由MyData，民眾只要透過自然人憑證、健保卡、行動自然人憑證等方式進行驗證，便可快速取得申辦所需文件，大幅縮短申辦時程。

郭軒志表示，社會弱勢族群往往是資訊接收相對不足的一方，時常發生無法獲取相關救助資訊之情形，而這服務平台不但提供完整申辦資訊，減少弱勢族群在資訊獲取方面的不平等，更導入全國首創「公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫弱勢族群就醫補助申請」線上申辦服務，運用公益彩券回饋金，幫助弱勢排除就醫上的經濟困難，未來也將以社福類相關申辦為首，提供更多樣化的線上服務。

為了讓民眾可以體驗線上申辦帶來的便利，一同帶動嘉義市的資訊發展，即日起至10月31日為止，只要透過「數位申辦整合服務平台」進行線上申辦並填寫滿意度問卷，就可獲得100元超商電子禮券，送完為止。

平台服務列表。圖／嘉義市政府提供
平台服務列表。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府「數位申辦整合服務平台」首頁。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府「數位申辦整合服務平台」首頁。圖／嘉義市政府提供

嘉義 健保卡 數位發展部 長照

延伸閱讀

嘉市第一個有形與無形文化資產廟宇 文化局將整修護牆

嘉市蘭潭國中「巨獸二代」 驚豔Maker Faire Tokyo 2023

嘉市觀光熱 這家美食伴手禮一站式服務將砸10億投資

iF嘉義設計展登場 德國直送首次亮相50件及嘉市10件獲獎作品

相關新聞

雲林虎尾魅力商圈轉型有成 強調不走淨零數位化將被淘汰

因應淨零趨勢，雲林縣虎尾商圈推動「淨零數位新服務」有成，30家特色商店提供商店建置在雲端的行銷文案或活動海報位址進行LI...

嘉市第一個有形與無形文化資產廟宇 文化局將整修護牆

嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產的宮廟慈濟宮，廟內包括彩繪藝術家陳壽彝、畫師潘麗水等人作品，擁有雲嘉地區現存最大幅的門...

佳里購物節驚見五星旗警徽 基進批疏失 南市府：已撤下

台南市政府經發局與佳里區公所舉辦佳里購物節，但遭網友踢爆宣傳海報上驚見中國公安五星旗符號的警徽，台灣基進台南市議員李宗霖...

攜手76年 百歲佳偶分享婚姻之道

台南市政府昨天在永華市政中心舉辦「鑽石婚」表揚，47對結婚60年佳偶接受祝福，婚齡最長是結褵76年的饒進德及饒葉慧珍夫婦...

台南寵物公園僅2座 數量六都最低

台南市寵物登記家犬12萬5800多隻，僅有2座寵物公園，六都敬陪末座，毛小孩活動空間不足，議員要求在各區廣設寵物運動空間...

UCLA棕熊隊抵嘉 觀眾擠成沙丁魚

UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊昨天早上在嘉義縣府前廣場演出，攜手東石國中、竹崎高中樂旗隊吹奏樂曲，豔陽高照下大家狂冒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。