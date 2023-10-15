嘉市推數位申辦服務 市民免奔波申請

嘉義市政府整合市府各項申辦資訊及提供便利的申辦環境，推出全新「數位申辦整合服務平台」，民眾只要上網就可申辦，包括戶籍謄本、地價稅、房屋稅等36項申辦資訊，免奔波臨櫃辦理及蒐集應備文件，有助於讓數位服務的概念融入民眾日常生活。

智慧科技處長郭軒志表示，「數位申辦整合服務平台」整合長照申請、使用牌照稅身心障礙者免稅申請、戶口名簿等共計36項申辦資訊，其中17項結合數位發展部「個人化資料自主運用MyData」，有別過往民眾需要到不同機關申請各項應備文件，藉由MyData，民眾只要透過自然人憑證、健保卡、行動自然人憑證等方式進行驗證，便可快速取得申辦所需文件，大幅縮短申辦時程。

郭軒志表示，社會弱勢族群往往是資訊接收相對不足的一方，時常發生無法獲取相關救助資訊之情形，而這服務平台不但提供完整申辦資訊，減少弱勢族群在資訊獲取方面的不平等，更導入全國首創「公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫弱勢族群就醫補助申請」線上申辦服務，運用公益彩券回饋金，幫助弱勢排除就醫上的經濟困難，未來也將以社福類相關申辦為首，提供更多樣化的線上服務。