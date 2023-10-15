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嘉市第一個有形與無形文化資產廟宇 文化局將整修護牆

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
慈濟宮是嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產廟宇。記者李宗祐／攝影
慈濟宮是嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產廟宇。記者李宗祐／攝影

嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產的宮廟慈濟宮，廟內包括彩繪藝術家陳壽彝、畫師潘麗水等人作品，擁有雲嘉地區現存最大幅的門神彩繪作品，但牆壁常年遭雨水侵蝕水紋斑斑，嘉市文化局編列150萬元經費進行整修，月初已決標，以保存工匠藝師的作品。

慈濟宮駕前如意振裕堂八家將已於2015年登錄為嘉義市傳統表演藝術文化資產，2020年再被登錄為歷史建築，成為嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產的宮廟。

主委洪朝文表示，嘉義慈濟宮清代時坐落於嘉義城的西門外街，是當時的外教場（清治時期清軍練兵與處死犯人之處），鄰近西市場，見證早期嘉義市西城門歷史及人文薈萃的發展。

慈濟宮建築形式為傳統閩南樣式，「大木」由陳專琳（煌司）負責；「小木」由黃水臨施作，當時正值寺廟建築的構造由木作過渡到鋼筋混凝土，該廟廟體高大、柱樑雄偉。「大木」，是指建築本體的結構；「小木」泛指門戶、窗櫺、建築裝飾構件等。

洪朝文說，廟內正拜殿四堵大型堆塑「木蘭從軍」、「昭君出塞」、「天官賜福」及「簪花晉爵」是彩繪藝術家陳壽彝作品；三關六扇門神秦叔寶、尉遲恭、加冠晉祿及簪花晉爵文官，是出自廟宇畫師潘麗水繪製，也是是雲嘉地區現存最大幅之門神彩繪作品。

廟內兩側有手持各式刑具的八家將及文、武差是嘉義市匠師蔡有土的泥塑作品，另有陳專友承作交趾陶作品，題材為祈求吉慶，充分表現當時的傳統工藝。

洪朝文表示，由於歷經颱風地震等天災，雖然經過整修，但廟內牆壁遭雨水侵襲，水紋斑斑，有人提議保持風霜，才能顯見廟方歷史，但有人認為不整修有損廟宇門面，經過討論後，才決定進行壁面維護。

嘉義市文化局表示，今年編列150萬元進行維修，今年9月23第2次上網公告，已於10月5日決標。

嘉義市慈濟宮因廟內牆壁常年遭雨水侵蝕水紋斑斑，嘉義市文化局今年編列150萬元經費進行整修。記者李宗祐／攝影
嘉義市慈濟宮因廟內牆壁常年遭雨水侵蝕水紋斑斑，嘉義市文化局今年編列150萬元經費進行整修。記者李宗祐／攝影
嘉義慈濟宮主委洪朝文表示，三關六扇門神秦叔寶、尉遲恭、加冠晉祿及簪花晉爵文官，是出自廟宇畫師潘麗水繪製。記者李宗祐／攝影
嘉義慈濟宮主委洪朝文表示，三關六扇門神秦叔寶、尉遲恭、加冠晉祿及簪花晉爵文官，是出自廟宇畫師潘麗水繪製。記者李宗祐／攝影
廟內兩側有手持各式刑具的八家將及文、武差是嘉義市匠師蔡有土的泥塑作品。記者李宗祐／攝影
廟內兩側有手持各式刑具的八家將及文、武差是嘉義市匠師蔡有土的泥塑作品。記者李宗祐／攝影
嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產的宮廟慈濟宮，因廟內牆壁常年遭雨水侵蝕水紋斑斑。記者李宗祐／攝影
嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產的宮廟慈濟宮，因廟內牆壁常年遭雨水侵蝕水紋斑斑。記者李宗祐／攝影

嘉義 文化資產 歷史建築

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