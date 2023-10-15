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龍眼產量居全台之冠 南市東山首辦桂圓評鑑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
東山區青山國小小朋友為畢業旅行籌資，更是前來販售蜂蜜，市長黃偉哲（左二）自掏腰包買了4組蜂蜜贊助4000元。圖 ／東山區公所提供
東山區青山國小小朋友為畢業旅行籌資，更是前來販售蜂蜜，市長黃偉哲（左二）自掏腰包買了4組蜂蜜贊助4000元。圖 ／東山區公所提供

台南市東山區龍眼產量局全台之冠，東山區公所首度辦理桂圓評鑑，今上午由市長黃偉哲頒獎給前三名得主，公所與在地總鋪師合作推出「桂圓饗宴」中午準時開桌，希望呼籲消費者多多支持在地農特產業。

活動安排在東山運動公園登場，其中東山區青山國小小朋友，為畢業旅行籌資，更是前來販售蜂蜜，黃偉哲也自掏腰包買了4組蜂蜜贊助4000元，鼓勵小朋友自食其力。

今年首度舉辦東山區桂圓比賽，賽制分為「桂圓評鑑」及「桂圓人氣賽」兩種，評鑑成績已於9月27日揭曉，農友張仕鵬奪得冠軍，劉家峻及尤文政分別獲得亞軍及季軍，另有優選7名。

東山區公所表示，南市為全國首要龍眼產區，種植面積約為1382公頃，年產量約為7466公噸，種植面積不僅居全市之冠，也是居全台第一位。

公所與在地總鋪師合作推出「桂圓饗宴」今中午開桌，菜色包含福肉蓮子米糕、和風沙拉、排骨蒸福肉及龍眼肉蓮子桃膠銀耳甜湯等，並加碼贈送龍鳳雞湯、盛香珍豐葵香瓜子及蜂蜜飲，讓來客品嘗以龍眼肉入菜滋味。

東山區長呂煌男表示，藉由桂圓評鑑訂立量化標準，有助東山桂圓之口碑提升，加上今日桂圓節活動，希望拓展東山龍眼乾能見度。

南市東山龍眼產量居全台之冠，首辦桂圓評鑑，吸引不少鄉親與會。圖 ／東山區公所提供
南市東山龍眼產量居全台之冠，首辦桂圓評鑑，吸引不少鄉親與會。圖 ／東山區公所提供

蜂蜜 黃偉哲

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