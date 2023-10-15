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嘉義縣赤蘭溪暴雨成災 啟動治水
嘉義縣山區9月10日逾200毫米豪雨，造成八掌溪支流赤蘭溪暴漲溢堤，洪水沖毀沿岸農作物，淹沒快速公路中和交流道附近許多車輛，造成2人滅頂死亡，中埔鄉鹽館村部分住家遭洪水沖入，災後，首長民代居民指八掌溪未疏濬、赤蘭溪未整治釀災；水利署第五河川分署月底前開工治理赤蘭溪，加高堤防，防洪頻率從25年增到50年。
水利署第五河川分署說，經濟部日前核定赤蘭溪治理計畫，分署針對釀洪災的八掌溪與赤蘭溪匯流處，往上游1307公尺範圍河道堤防，大多在中埔鄉轄區，以及永欽二號橋上下游須加高堤防段，辦理測量設計，預計10底前開工，明年汛期前完成堤段加高工作。
嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘及嘉義市長黃敏惠，要求加速疏濬八掌溪河道，因應極端氣候防洪水釀災，第五河川分署表示，今年已完成八掌溪急要段高莖作物剷除；加緊辦理河道疏濬作業，年初至今累積疏濬土方已達10萬立方公尺，因疏濬土方須適當地點堆置，分署正與台糖洽商堆置清淤土方的台糖土地。
第五河川分署說，赤蘭溪位在中埔及水上鄉境，山多流急，河道蜿蜓曲折，致洪水無法宣洩，內水遭滯緩，導致泛濫成災。
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