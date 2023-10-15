聽新聞
test
0:00 / 0:00

攜手76年 百歲佳偶分享婚姻之道

聯合報／ 記者吳淑玲陳雅玲／連線報導
台南市政府昨辦鑽石婚表揚，47對結婚60年佳偶接受祝福，婚齡最長是北區饒進德及饒葉慧珍夫婦，兩人結褵已76年。圖／台南市政府提供
台南市政府昨辦鑽石婚表揚，47對結婚60年佳偶接受祝福，婚齡最長是北區饒進德及饒葉慧珍夫婦，兩人結褵已76年。圖／台南市政府提供

台南市政府昨天在永華市政中心舉辦「鑽石婚」表揚，47對結婚60年佳偶接受祝福，婚齡最長是結褵76年的饒進德及饒葉慧珍夫婦，兩人經營婚姻秘訣就是「包容體諒」。雲林縣政府也表揚全縣21位模範老人及21對鑽石婚夫妻楷模，縣長張麗善說，將持續打造超高齡友善環境。

饒進德及饒葉慧珍夫婦，經歷人生風雨，高齡百歲的饒進德，分享結婚76年婚姻秘訣是包容及體諒，他說，雖偶爾意見不同，最重要傾聽與包容，兩人才能走得長久。

副市長趙卿惠代表市長黃偉哲祝福說，台南65歲以上長者超過34萬4千人，占全市人口逾18.53%，老人照顧及福利是重點工作，7月起開辦老人健保費自付額補助，推動長照2. 0服務，長照服務涵蓋率、一國中學區一日照布建完成率都是六都第一。

台南市長黃偉哲錄製影片祝福說，過去常說希望「有情人終成眷屬」，這次祝福成眷屬有情人長長久久，結褵超過60年才稱為鑽石婚，參與典禮佳偶們，體現「情比金堅」。

雲林二崙鄉民廖科燉及廖黃貴杏透過親友介紹，結縭70年，不曾吵架，感情甜蜜，常一起出遊，把田間工作當成「約會」，鶼鰈情深羨煞不少人，獲得鑽石婚夫妻楷模。雲林縣府表揚全縣21位模範老人及21對鑽石婚夫妻楷模。

元長鄉模範老人代表陳東波高齡94歲，是最年長模範老人，陳東波長期協力虎尾警分局元長分駐所治安、交通整理、春安巡邏，是公共事務長期志工，熱心公益，子女很有成就，問及教育孩子方法，他說，他不曾打罵孩子，會仔細分析說明給孩子聽。

鑽石

延伸閱讀

全運會／台南空手道簡慧萱5連霸震懾全場 楊合貞拿下雙銀

宣傳全運會拚了！「我抬男人」黃偉哲被舉重選手高舉過頭

76年「白金婚」 百歲人瑞分享經營婚姻秘訣就是4個字

全運會碰上登革熱台南疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館

相關新聞

台南寵物公園僅2座 數量六都最低

台南市寵物登記家犬12萬5800多隻，僅有2座寵物公園，六都敬陪末座，毛小孩活動空間不足，議員要求在各區廣設寵物運動空間...

攜手76年 百歲佳偶分享婚姻之道

台南市政府昨天在永華市政中心舉辦「鑽石婚」表揚，47對結婚60年佳偶接受祝福，婚齡最長是結褵76年的饒進德及饒葉慧珍夫婦...

UCLA棕熊隊抵嘉 觀眾擠成沙丁魚

UCLA加利福尼亞大學棕熊行進樂隊昨天早上在嘉義縣府前廣場演出，攜手東石國中、竹崎高中樂旗隊吹奏樂曲，豔陽高照下大家狂冒...

葫蘆埤自然公園重開放 親子搶頭香

台南市觀光旅遊局斥資950萬元，在官田葫蘆埤自然公園進行地景優化及凌波吊橋修繕工程，吊橋、兒童遊憩區與樹林區從6月起封閉...

嘉義縣赤蘭溪暴雨成災 啟動治水

嘉義縣山區9月10日逾200毫米豪雨，造成八掌溪支流赤蘭溪暴漲溢堤，洪水沖毀沿岸農作物，淹沒快速公路中和交流道附近許多車...

台南全運會暖場市民之夜引爆5萬人次 林襄、告五人明晚登場

112年全國運動會暖場活動「市民之夜」今晚6點在體育之心廣場熱情引爆，知名藝人團體接力精采演出，以「辦喜事」的心情迎接睽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。