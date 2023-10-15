攜手76年 百歲佳偶分享婚姻之道

台南市政府昨天在永華市政中心舉辦「鑽石婚」表揚，47對結婚60年佳偶接受祝福，婚齡最長是結褵76年的饒進德及饒葉慧珍夫婦，兩人經營婚姻秘訣就是「包容體諒」。雲林縣政府也表揚全縣21位模範老人及21對鑽石婚夫妻楷模，縣長張麗善說，將持續打造超高齡友善環境。

饒進德及饒葉慧珍夫婦，經歷人生風雨，高齡百歲的饒進德，分享結婚76年婚姻秘訣是包容及體諒，他說，雖偶爾意見不同，最重要傾聽與包容，兩人才能走得長久。

副市長趙卿惠代表市長黃偉哲祝福說，台南65歲以上長者超過34萬4千人，占全市人口逾18.53%，老人照顧及福利是重點工作，7月起開辦老人健保費自付額補助，推動長照2. 0服務，長照服務涵蓋率、一國中學區一日照布建完成率都是六都第一。

台南市長黃偉哲錄製影片祝福說，過去常說希望「有情人終成眷屬」，這次祝福成眷屬有情人長長久久，結褵超過60年才稱為鑽石婚，參與典禮佳偶們，體現「情比金堅」。

雲林二崙鄉民廖科燉及廖黃貴杏透過親友介紹，結縭70年，不曾吵架，感情甜蜜，常一起出遊，把田間工作當成「約會」，鶼鰈情深羨煞不少人，獲得鑽石婚夫妻楷模。雲林縣府表揚全縣21位模範老人及21對鑽石婚夫妻楷模。

元長鄉模範老人代表陳東波高齡94歲，是最年長模範老人，陳東波長期協力虎尾警分局元長分駐所治安、交通整理、春安巡邏，是公共事務長期志工，熱心公益，子女很有成就，問及教育孩子方法，他說，他不曾打罵孩子，會仔細分析說明給孩子聽。