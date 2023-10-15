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台南寵物公園僅2座 數量六都最低

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市寵物登記家犬數量急速增加，飼主期待毛小孩有更多活動及交流空間。圖／市議員林依婷提供
台南市寵物登記家犬數量急速增加，飼主期待毛小孩有更多活動及交流空間。圖／市議員林依婷提供

台南市寵物登記家犬12萬5800多隻，僅有2座寵物公園，六都敬陪末座，毛小孩活動空間不足，議員要求在各區廣設寵物運動空間，動保處近日選定南區明和公園設寵物友善空間，遭批評該處是首座地景遊戲公園，平日許多小孩遊玩，若當寵物友善空間恐排擠效益，動保處指將開地方說明會討論，另，明年編列1500萬元再設6處寵物公園，多處地點會勘評估中。

議員陳怡珍說，相較台北19座、新北21座、桃園19座、台中6座，台南和高雄各只有2座，六都敬陪末座；目前高雄針對寵物公園積極增建，不久將超過台南；爭取北區長興生態公園內增設寵物運動公園，日前前往會勘，動保處應盡速進行第3座寵物公園規畫。

動保處最近在南區明和公園籌設寵物運動專區，議員林美燕質詢，明和公園是台南第一座地景遊戲公園，平日很多小孩遊玩，民眾擔心空間受影響，要求動保處事前做好準備溝通，不是事後才開說明會，是強迫民眾照單全收嗎？

議員林依婷說，明和公園寵物運動專區，是很多毛小孩主人期待，可以在公園設跑跳專區，少子化毛小孩增加，希望增加放電及和其他犬隻聯誼場所，暫時不用牽引繩，動保處規畫在兒童遊樂區旁邊一塊很大空地，不要因溝通說明不足，造成居民誤解及對立。

議員王宣貿要求在公園廣設毛小孩活動空間，不需像寵物公園設施完備，只要簡單四周用圍籬圍起來，加上草皮等，讓寵物不用牽繩自由奔跑。

動保處長吳名彬說，明年編列1500萬元預算，設置寵物友善空間，目前會勘多處地點，依地方支持、場地適合等條件列入評估規畫，寵物專區會避開民眾使用區域，不會和遊戲空間重疊，四周也會用圍欄圍起來不會對原使用者造成影響，11月開說明會，化解地方疑慮。

寵物 議員 台南

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