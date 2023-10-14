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台南全運會暖場市民之夜引爆5萬人次 林襄、告五人明晚登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全運會暖場「市民之夜」演唱會，吸引5萬人到場欣賞。圖／台南市政府提供
全運會暖場「市民之夜」演唱會，吸引5萬人到場欣賞。圖／台南市政府提供

112年全國運動會暖場活動「市民之夜」今晚6點在體育之心廣場熱情引爆，知名藝人團體接力精采演出，以「辦喜事」的心情迎接睽違16年的全運會，整晚吸近近5萬人次到場觀看，第二場「市民之夜」明晚6點至9點30分開演，市長黃偉哲將與啦啦隊女神林襄共同上台與民眾互動，並親自抽出摸彩得獎幸運兒。

「市民之夜」首日表演6點準時開演，主持人徐凱希、籃籃以及台南街舞比賽勝出隊伍揭開活力序幕，不到六點半廣場便人潮滿滿；主辦單位精心準備的輕艇、帆船、拳擊、棒球、排球、羽球、網球、擊劍等8項運動體驗攤位更是大排長龍，許多年輕父母帶著孩童一同體驗運動項目樂趣，也更加期待接下來的精采賽事。

7點過後由知名團體VERA、FEniX及時下最受歡迎藝人王茉聿、LCY呂植宇、艾薇、陳零九、婁峻碩SHOU輪番演出，粉絲尖叫聲不斷；本土天團玖壹壹壓軸演出，再創表演高潮。節目主持人與藝人也在演出之餘，持續宣傳即將展開的全運會賽事，號召大家一同為選手加油。

市府指出，「市民之夜」結合表演活動與運動賽事推廣，希望吸引更多民眾關注下周即將登場的全運會賽事，音樂、舞蹈的表演，與各式運動項目都同樣都是「台上一分鐘，台下十年功」，相信喜愛表演活動的民眾，同樣能夠感受到運動選手全力投注的熱情，期望大家一起關注全運會賽事，給予選手喝采與掌聲。

第二場「市民之夜」卡司同樣堅強，有當今最夯男團AcQUA源少年、U:NUS、創作才女白安、文青男神黃偉晉、最佳應援啦啦隊女神林襄、李芷霖、張雅涵到超人氣天團告五人也將在明晚帶來精彩表演。

全運會暖場「市民之夜」演唱會，吸引5萬人到場欣賞。圖／台南市政府提供
全運會暖場「市民之夜」演唱會，吸引5萬人到場欣賞。圖／台南市政府提供
全運會暖場「市民之夜」演唱會，吸引5萬人到場欣賞。圖／台南市政府提供
全運會暖場「市民之夜」演唱會，吸引5萬人到場欣賞。圖／台南市政府提供
民眾體驗運動項目。圖／台南市政府提供
民眾體驗運動項目。圖／台南市政府提供

運動 林襄 台南

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