快訊

下周生肖運勢／「2生肖」旺到爆炸、雞順風順水、狗投資要三思

周杰倫演唱會堅持實名制 黃牛「等不到主辦方改規則」退票慘賠數十萬

喊話決戰中台灣 賴清德批盧秀燕更改中捷藍線到「有利人士」住家附近

嘉市觀光熱 這家美食伴手禮一站式服務將砸10億投資

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
鉅陞嘉義亮點旅店推出「All In One一站式」伴手禮美食服務。圖／嘉市府提供
鉅陞嘉義亮點旅店推出「All In One一站式」伴手禮美食服務。圖／嘉市府提供

近3年新冠疫情結束，國內外觀光業恢復，嘉義市政府拚振興觀光，市長黃敏惠帶隊到泰國行銷觀光，秋節及國慶連假，舉辦購物節、光織影舞，還有「粉紅超跑」白沙屯媽祖來嘉贊境，吸客累計逾80萬人，帶來觀光財，位在火車站前精華商業區的鉅陞嘉義亮點旅店，推出「All In One一站式」伴手禮美食服務，未來將持續在嘉義市投資10億元。

飯店爭搶觀光親子客源，嘉義市「天成文旅-繪日之丘」飯店是天成文旅精品旅館品牌，以親子客為主訴求；即將在明年2月開幕的福容大飯店嘉義店，樓高34層，也鎖定親子客；鉅陞嘉義亮點旅店也改為主打親子客群的房型。

鉅陞嘉義亮點旅店看好嘉市消費能力與發展性，環境再升級，結合港式道地口味與全新「微型宴會廳」型態的有感港點餐酒館，日前市長黃敏惠與鉅陞建築團隊董事長褚學忠、Hotel Hi董事長吳俊毅及議員等剪綵，歡慶開幕。

鉅陞嘉義亮點旅店融合嘉市特色木材與鐵道文化，將「有感設計」導入房間，結合嘉市好店，獨家推出「All In One一站式」服務，旅客只要入住下單，旅店代訂林聰明沙鍋魚頭、福義軒蛋捲、莊家方塊酥、蕊杜巧克力、三哥肉乾、嘉冠喜煎餅、阿榮師啤酒鴨等在地伴手禮。

董事長褚學忠說，嘉市面積不大，卻是充滿人文、關懷與歷史之美城市，到嘉市3年多，感受這個城市不斷改變，越變越好，鉅陞對嘉市投資，不只過去式、現在式，計畫未來10年持續投資10億元。

位在嘉義火車站前精華商業區的鉅陞嘉義亮點旅店。圖／取自鉅陞嘉義亮點旅店臉書
位在嘉義火車站前精華商業區的鉅陞嘉義亮點旅店。圖／取自鉅陞嘉義亮點旅店臉書

嘉義 親子 白沙屯媽祖

延伸閱讀

嘉義市人瑞逾30人 黃敏惠送百歲人瑞「十全十美」禮品禮金

iF嘉義設計展登場 德國直送首次亮相50件及嘉市10件獲獎作品

林聰明沙鍋魚頭獲選金馬60聯名禮盒 黃敏惠攜手3女力縣市長發表

國慶焰火惹議 藍軍三女力首長送暖盧秀燕「明年再辦一次」

相關新聞

結婚70年不曾吵架獲表揚 阿公：2人都在田裡「約會」

雲林縣二崙鄉民廖科燉及廖黃貴杏透過親友介紹結縭70年，至今不曾吵架，感情甜蜜，經常一起出遊，更把在田間工作當成「約會」，...

嘉市觀光熱 這家美食伴手禮一站式服務將砸10億投資

近3年新冠疫情結束，國內外觀光業恢復，嘉義市政府拚振興觀光，市長黃敏惠帶隊到泰國行銷觀光，秋節及國慶連假，舉辦購物節、光...

76年「白金婚」 百歲人瑞分享經營婚姻秘訣就是4個字

為讚揚婚齡超過一甲子的長者夫妻，台南市政府上午在永華市政中心2樓中庭舉辦「鑽石婚」表揚，47對結婚60年佳偶接受祝福，婚...

影／有助改善妥瑞氏、過動症 台南第9年舉辦獨輪車錦標賽 老中青競技

「台南市112年獨輪車錦標賽」今天登場，這少見的賽事在台南已邁入第9屆。今年比賽由台南左鎮區光榮實小承辧，因原場地新化國...

全運會市民之夜今、明登場 交管資訊一次看

睽違16年，台南市再度主辦全國運動會，今、明兩天晚間6時30分起至9時30分連續兩晚，在南市體育場園區體育之心廣場舉辦「...

小犬颱風釀農損嚴重 嘉義縣今開放申請救助、低利貸款

小犬颱風過後農損慘重，焚風加上沒下雨，把瓜果葉吹到「臭火乾」，嘉義縣預估農損金額高達739萬元，天然災害現金救助今起受理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。