嘉市觀光熱 這家美食伴手禮一站式服務將砸10億投資

近3年新冠疫情結束，國內外觀光業恢復，嘉義市政府拚振興觀光，市長黃敏惠帶隊到泰國行銷觀光，秋節及國慶連假，舉辦購物節、光織影舞，還有「粉紅超跑」白沙屯媽祖來嘉贊境，吸客累計逾80萬人，帶來觀光財，位在火車站前精華商業區的鉅陞嘉義亮點旅店，推出「All In One一站式」伴手禮美食服務，未來將持續在嘉義市投資10億元。

飯店爭搶觀光親子客源，嘉義市「天成文旅-繪日之丘」飯店是天成文旅精品旅館品牌，以親子客為主訴求；即將在明年2月開幕的福容大飯店嘉義店，樓高34層，也鎖定親子客；鉅陞嘉義亮點旅店也改為主打親子客群的房型。

鉅陞嘉義亮點旅店看好嘉市消費能力與發展性，環境再升級，結合港式道地口味與全新「微型宴會廳」型態的有感港點餐酒館，日前市長黃敏惠與鉅陞建築團隊董事長褚學忠、Hotel Hi董事長吳俊毅及議員等剪綵，歡慶開幕。

鉅陞嘉義亮點旅店融合嘉市特色木材與鐵道文化，將「有感設計」導入房間，結合嘉市好店，獨家推出「All In One一站式」服務，旅客只要入住下單，旅店代訂林聰明沙鍋魚頭、福義軒蛋捲、莊家方塊酥、蕊杜巧克力、三哥肉乾、嘉冠喜煎餅、阿榮師啤酒鴨等在地伴手禮。