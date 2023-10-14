結婚70年不曾吵架獲表揚 阿公：2人都在田裡「約會」

雲林縣二崙鄉民廖科燉及廖黃貴杏透過親友介紹結縭70年，至今不曾吵架，感情甜蜜，經常一起出遊，更把在田間工作當成「約會」，鶼鰈情深羨煞不少人，獲得雲林縣鑽石婚夫妻楷模殊榮。雲林縣政府今表揚全縣21位模範老人及21對鑽石婚夫妻楷模，雲林縣長張麗善表示，將會持續打造超高齡友善環境。

廖科燉及廖黃貴杏當初是透過男方哥哥介紹認識，認識不久就結婚，育有二子一女，兩人雖偶爾鬥嘴，卻不曾吵架，就連子女也都很佩服，問及夫妻相處有何秘訣，兩人默契十足，異口同聲說「要互相」，廖科燉世代務農，廖黃貴杏婚後也常在田間幫忙農務，笑稱「兩人都在田裡約會」，今天獲縣府表揚，廖科燉當場獻吻，感謝妻子70年來的相互扶持。

元長鄉模範老人代表陳東波高齡94歲，是今天最年長的模範老人，陳東波長期協力雲林縣警察局虎尾分局元長分駐所治安、交通整理、春安巡邏，也是村里公共事務長期志工，他熱心公益，子女也很有成就，問及教育孩子的方法，他說，他不曾打罵孩子，而是會仔細分析說明給孩子聽。

張麗善表示，今天接受表揚的模範長輩、夫妻平均年齡都超過80歲，他們對社會的付出值得大家學習，她感謝各鄉鎮老人會，讓長輩也可以享受各種敬老活動，雲林縣雖然資源不足，但社會福利排行全台第四名，她會繼續透過各項社會福利政策，打造幸福宜居的超高齡健康環境。

模範老人表揚名單：陳東坡、高黃巧、王福寅、黃張金藤、余增男、丁一峰、吳界屏、廖福明、蔡華山、楊正奈、張武城、蘇西華、黃丁明、李金鱗、温天來、林金星、李國同、王甲子、王素玉、林清輝、沈坐。