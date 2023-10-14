76年「白金婚」 百歲人瑞分享經營婚姻秘訣就是4個字

為讚揚婚齡超過一甲子的長者夫妻，台南市政府上午在永華市政中心2樓中庭舉辦「鑽石婚」表揚，47對結婚60年佳偶接受祝福，婚齡最長是結褵76年的饒進德及饒葉慧珍夫婦，70年婚齡一般被形容是超越鑽石婚的「白金婚」，兩人經營婚姻的秘訣就是4個字：「包容、體諒」。

台南市長黃偉哲也特別錄製影片表達祝福，黃偉哲表示，過去常說希望「有情人終成眷屬」，這次則要祝福成眷屬的有情人能長長久久，而結褵超過60年才可稱為鑽石婚，此次參與頒獎典禮的佳偶們，更是體現「情比金堅」，期盼長者們除了一起走過第一個60年，未來還有好幾個60年也能繼續相互扶持。

婚齡最長的饒進德及饒葉慧珍夫婦，夫妻兩人經歷人生風雨，仍牽著彼此的手，今年已高齡100歲的饒進德，分享結婚76年的婚姻秘訣就是包容及體諒，他說，雖然偶爾難免意見不同，最重要的一定要傾聽與包容，兩人才能走得長久。兩老的溫馨互動，也讓在場的嘉賓感到簡單平凡的幸褔。

副市長趙卿惠代表市長黃偉哲對所有的鑽石婚長輩們致意。她表示，台南市目前65歲以上長者已超過34萬4千人，占全市人口逾18.53%，有關老人照顧及相關福利議題一直是市長強調的重點工作，如今年7月起台南開辦老人健保費自付額補助，社會局積極推動長照2.0服務，長照服務涵蓋率、一國中學區一日照布建完成率都是六都第一。

此外，也提供長者免費裝置假牙並針對中低弱勢長者假牙免費修護、中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等多項老人福利，用具體作為與行動向長輩表示最大的關懷與照顧心意，積極打造高齡友善城市。