小犬颱風釀農損嚴重 嘉義縣今開放申請救助、低利貸款
小犬颱風過後農損慘重，焚風加上沒下雨，把瓜果葉吹到「臭火乾」，嘉義縣預估農損金額高達739萬元，天然災害現金救助今起受理，品項包括大豆、落花生、甘藷、西瓜、冬瓜、南瓜、辣椒、蘿蔔、扁蒲、塑膠布溫網室塑膠布等，災損辦理現金救助，需在10月23日前到各地公所申請。
農業部公告指出，救助項目及額度分別為大豆每公頃2萬8千元；落花生、甘藷每公頃3萬元；西瓜每公頃6萬2千元；冬瓜、南瓜、辣椒、蘿蔔、扁蒲每公頃4萬1千元；塑膠布溫網室之塑膠布（網）每0.1公頃1萬5千元。
縣府農業處長許彰敏說，太保、朴子、布袋、大林、民雄、溪口、六腳、義竹、鹿草、水上、竹崎等鄉鎮市都傳出農損災情，種類包括大豆、花生、瓜類及辣椒等，葉面被吹乾、破損，也有落花、落果情形，初估受災面積397公頃、損失金額逾700萬元。
農業部公告指出，嘉義縣為小犬颱風農業天然災害現金救助地區，自10月14日起至10月23日止受理農民申請。辦理救助項目損害率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助。短期作農產品同產季或長期作農產品在同曆年，救助以1次為限。
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