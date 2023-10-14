台南捷運第1期藍線環評審查

台南捷運第1期藍線計畫環境影響說明書，環境部前天召開第2次初審會議，委員們建議施工期要注意老舊建物安全監測、營建土方挖填管制及噪音等項，規畫細節後再提送環評委員會審查，市府表示會落實各項環評承諾，並盡速修正環說書再報環境部專案小組審查，促使捷運建設早日實現以符市民期待。

交通局長王銘德表示，針對環評專案小組初審會議意見，市府依前次意見進行生態補充調查及轉彎段噪音振動補充調查模擬，結果為捷運造成的影響極小，影響程度可忽略，顯示單軌捷運極具環境友善度。但為避免施工及營運階段造成居民影響，承諾施工階段採取分期分段施工、減少工區圍設和土方暫置、施工機具做好排煙自主管理、妥善規畫車站及機廠汙水排放等措施以維護環境品質。

沿線植栽以原地保留珍貴樹木為最大原則，工程範圍內受影響的樹木則將協調移植到公園等合適地點；另為保護清風莊遺址等潛在文化資產並避免遺構保存影響工程進度，將提早在設計階段就進行考古調查，並於工程下挖全線監看，為確保施工安全，會做好施工前建物識別調查、地質安全監測及緊急應變相關措施等。

交通局表示，台南捷運第一期藍線營運路線分為仁德線及文化中心線，行經永康區、東區及仁德區，全線長度約8.39公里，綜合規畫報告也會在近期完成交通部委員會意見修正再次提送，積極爭取中央盡快核定。