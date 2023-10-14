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全運會市民之夜連2天 體驗運動順便摸彩
全國運動會21日到26日在台南登場，市府今、明天晚上在南區體育場園區的體育之心廣場辦暖場活動「市民之夜」晚會，6點到9點半免費進場，代言人籃籃主持，有玖壹壹、告五人等14組藝人獻唱，啦啦隊女神林襄也會表演，台南街舞比賽勝出的學生隊伍、台南有氧體操隊的選手等活力演出。
由於全運會比賽項目多達35種，市府在市民之夜現場也規畫輕艇、帆船、拳擊、棒球、排球、羽球、網球、擊劍8項運動體驗，參與2項就可摸彩，包括iPhone 15、Switch、Apple Watch等大獎。市長黃偉哲說，結合音樂、運動及體驗，盼用最平易近人的方式，吸引更多人到場觀賽。
市府在市民之夜周邊規畫汽、機車臨時停放空間，而新興東路從南門路至水社交路段的西向車道、體育場南側巷道，今明兩天下午2點至晚上12點實施交通管制。
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