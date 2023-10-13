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台南本土登革熱逐漸控制 羅一鈞：本周可望比上周少3成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
疾管署副署長羅一鈞表示，登革熱疫情持續下降。圖／台南市衛生局提供
疾管署副署長羅一鈞表示，登革熱疫情持續下降。圖／台南市衛生局提供

疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，南市本土登革熱疫情自第40周達到高點後，近兩周持續下降，本周可望較上周下降約3成，疫情逐漸控制中，盼病例數能持續穩定下降，至本月底達到減半的目標，進而逐步解除。

2023全國運動會將於10月21日至10月26日在台南市舉行，羅一鈞今天也到全運會擊劍、籃球及卡巴迪等位於仁德區之競賽項目場館及周邊環境巡查，共查獲20個積水容器，無陽性容器，現場已預防性投藥處理，並針對易積水處提出改善建議，及提醒權管單位加強巡檢孳清，確保防疫工作萬無一失。

台大生物資源暨農學院昆蟲學系名譽教授徐爾烈教授強調，目前登革熱沒有疫苗及治療藥劑的情況下，斑蚊一旦帶病毒就是終身帶病，埃及斑蚊平均可活1個月，化學防治是必要的手段，衛生局籲請所有家戶，如接到化學防治的通知能多加配合，及時殲滅帶病毒的成蚊才能阻遏疫情的散播。

南市截止今日下午3時確診210例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬4721，今日210例分布狀況為南區38例，東區37例，北區30例，中西區27例，永康區22例，安南區21例，歸仁區9例，安平區及麻豆區各4例，仁德區、新化區、新市區及關廟區各3例，安定區、西港區、佳里區、下營區、柳營區及龍崎區各1例，年齡介於2歲至87歲。

疾管署副署長羅一鈞表示，登革熱疫情持續下降。圖／台南市衛生局提供
疾管署副署長羅一鈞表示，登革熱疫情持續下降。圖／台南市衛生局提供

疫情 登革熱 確診 台南 羅一鈞

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