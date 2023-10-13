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嘉義市人瑞逾30人 黃敏惠送百歲人瑞「十全十美」禮品禮金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（前右三）致贈百歲人瑞蘇安郡（前右二）金牌、福袋、賀壽壽桃、壽麵、蘋果禮盒、營養禮金5000元，以及重陽禮金1萬2千元及重陽節賀匾；另代贈衛福部金牌、總統府敬老狀共十樣，代表十全十美。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（前右三）致贈百歲人瑞蘇安郡（前右二）金牌、福袋、賀壽壽桃、壽麵、蘋果禮盒、營養禮金5000元，以及重陽禮金1萬2千元及重陽節賀匾；另代贈衛福部金牌、總統府敬老狀共十樣，代表十全十美。圖／嘉市府提供

重陽佳節將近，嘉義市長黃敏惠昨天前往剛滿百歲人瑞蘇安郡、李袁梅芳家中，致贈金牌、福袋、賀壽壽桃、壽麵、蘋果禮盒、營養禮金5000元，以及重陽禮金1萬2千元及重陽節賀匾；另代贈衛福部金牌、總統府敬老狀共十樣，代表十全十美，表達對人瑞關懷尊敬，預祝長輩們佳節愉快、平安健康。

社會處說，嘉市截至重陽節前共33位百歲人瑞，東區16人、西區17人，男11人、女22人；重陽節前發放敬老禮金。65到79歲3000元；年滿80到89歲6000元；90歲至99歲9000元；百歲人瑞1萬2千元。

黃敏惠送百歲人瑞十全十美禮物，量身打造貼心禮。李袁梅芳奶奶喜愛運動，健康硬朗，先前意外摔傷髖關節骨折開刀治療，過了3天，醫生就說奶奶恢復良好，出院返家休養，百歲人瑞動手術開刀，打破聖馬爾定醫院紀錄，黃敏惠為李袁梅芳奶奶引介東區衛生所資源，鼓勵奶奶與家人培養肌力。

李袁梅芳注重養生，喜歡運動，晚年常偕同老伴到溪堤邊散步，伸展、甩手、扭膝、拉筋、彎腰活動，沒有「三高」慢性病，視力及聽力正常，裝假牙不忌葷素，她分享長壽秘訣，習慣熱茶、熱飲，少吃生冷食物，不碰冰凍冷飲，三餐不挑食，飲食均衡。

山東人蘇安郡爺爺從事教育工作40年，熱愛數學，說得一口標準國語，來台入境隨俗，划起拳台語喊得道地，秀一手好「拳技」，眾人為他耳聰目明歡呼，蘇安郡父親中學校長，受父親影響，在彰化員林實中擔任數學老師，後任東石鄉東榮國中創校校長，有教無類，桃李滿天下。

嘉義市長黃敏惠(右)致贈李袁梅芳奶奶象徵十全十美的禮品。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠(右)致贈李袁梅芳奶奶象徵十全十美的禮品。圖／嘉市府提供

重陽節 人瑞 嘉義 黃敏惠

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