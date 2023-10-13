快訊

以色列駐北京大使館1職員遇襲 被刀刺傷疑是恐怖攻擊

棒球／說古林睿煬「從小體弱多病」挨轟 馬西屏：我很懂體育

以巴衝突默示錄：建國神話下的苦難歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林這一鄉水災最可怕！立委回憶水淹及胸差點滅頂

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣大埤抽水站升格為環境教育園區，今天揭牌。記者陳苡葳／攝影
雲林縣大埤抽水站升格為環境教育園區，今天揭牌。記者陳苡葳／攝影

雲林縣大埤鄉地勢低窪，早年容易淹水，紀錄高度曾達2公尺，約深及一名男性成人的胸部位置，相當駭人，居民苦不堪言，經濟部水利署第5河川分署20年前興建大埤抽水站，透過即時抽排洪水減災防災，為讓社區親子親近原本很懼怕的「水」，大埤抽水站今起升格為環境教育園區，免費開放大眾參訪體驗。

經濟部水利署長賴建信今天主持大埤抽水站環境教育園區揭牌典禮，立委劉建國、大埤鄉長林森寳及當地的西鎮村民也都出席與會；劉建國回憶昔日淹水情景，歷歷在目，自己也曾數次隨警消搭著救生艇前進災區，水淹高度幾乎快把成人滅頂。

所幸政府在易淹水地區建置大埤抽水站，即時抽排興安排水及延潭排水的洪水，發揮防災減災功能，10年前西鎮村長唐文卿也率領村民成立水患自主防災隊，公私合力投入防災減災工作。

為推廣防災及環境教育，賴建信說，大埤抽水站通過環境部環境教育場域認證成功轉型，導入科技互動設施，擴增實境AR、混合實境MR及虛擬實境VR等技術，提供多元的沈浸式體驗，甚至可以親自操作抽水機，了解其功能和運作機制。

賴建信表示，該園區開放一般民眾參觀體驗，團體導覽可向第5河川局、大埤抽水站提前預約；未來該站除會推出水災防範主題課程，也會作為水利工作人員的訓練基地。

立委劉建國在雲林縣大埤抽水站環境教育園區，體驗水災防範主題VR科技互動。圖／第五河川分署提供
立委劉建國在雲林縣大埤抽水站環境教育園區，體驗水災防範主題VR科技互動。圖／第五河川分署提供
雲林縣大埤鄉聯美國小學童今在大埤抽水站環境教育園區體驗課程。圖／第五河川分署提供
雲林縣大埤鄉聯美國小學童今在大埤抽水站環境教育園區體驗課程。圖／第五河川分署提供
雲林縣大埤抽水站升格為環境教育園區，今天揭牌。記者陳苡葳／攝影
雲林縣大埤抽水站升格為環境教育園區，今天揭牌。記者陳苡葳／攝影

淹水 劉建國 洪水 雲林

延伸閱讀

影／雲林賓士車闖紅燈高速撞飛機車 被撞女馬上起身嚇壞路人

東協防長擴大會議人道救援減災實兵演習 共軍參演

小犬逼近…陳其邁宣布今晚6時起停班停課 前鎮居民抱怨：都已下班

小犬來襲強化台南防洪韌性 海東D2抽水站解決淹水之苦

相關新聞

嘉義市人瑞逾30人 黃敏惠送百歲人瑞「十全十美」禮品禮金

重陽佳節將近，嘉義市長黃敏惠昨天前往剛滿百歲人瑞蘇安郡、李袁梅芳家中，致贈金牌、福袋、賀壽壽桃、壽麵、蘋果禮盒、營養禮金...

雲林這一鄉水災最可怕！立委回憶水淹及胸差點滅頂

雲林縣大埤鄉地勢低窪，早年容易淹水，紀錄高度曾達2公尺，約深及一名男性成人的胸部位置，相當駭人，居民苦不堪言，經濟部水利...

雲林北港新闢特一聯外道路系統 居民請求全面打通

雲林縣北港鎮重要道路開闢案的北辰路第三期及特一號道路延伸案，立委蘇治芬昨天下午邀集國土署中區都市基礎工程分署和鎮民對話，...

啦啦隊女神林襄來了！台南「市民之夜」晚會明登場 還可抽iPhone 15

112年全國運動會暖場活動「市民之夜」晚會，明後兩天（14至15日)晚上6點在體育之心廣場舉辦，除有玖壹壹、告五人等多達...

為什麼台南路上的狗狗掛鐵管？ 全台獨創矯正器是這作用

台南市議員陳怡珍今日在議會質詢中指出，台南市首創為流浪狗加掛「鐵管」為矯正器的政策，去年已矯正約610隻，今年再執行50...

被指占水利地廠商喊冤 農水署嘉南管理處：均依法辦理

西港區一處機械工廠內有水利地經過，工廠蕭姓負責人2016年起向當時農田水利會租地，因大雨容易造成廠區淹水蒙受損失，為便利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。