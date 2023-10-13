雲林這一鄉水災最可怕！立委回憶水淹及胸差點滅頂

雲林縣大埤鄉地勢低窪，早年容易淹水，紀錄高度曾達2公尺，約深及一名男性成人的胸部位置，相當駭人，居民苦不堪言，經濟部水利署第5河川分署20年前興建大埤抽水站，透過即時抽排洪水減災防災，為讓社區親子親近原本很懼怕的「水」，大埤抽水站今起升格為環境教育園區，免費開放大眾參訪體驗。

經濟部水利署長賴建信今天主持大埤抽水站環境教育園區揭牌典禮，立委劉建國、大埤鄉長林森寳及當地的西鎮村民也都出席與會；劉建國回憶昔日淹水情景，歷歷在目，自己也曾數次隨警消搭著救生艇前進災區，水淹高度幾乎快把成人滅頂。

所幸政府在易淹水地區建置大埤抽水站，即時抽排興安排水及延潭排水的洪水，發揮防災減災功能，10年前西鎮村長唐文卿也率領村民成立水患自主防災隊，公私合力投入防災減災工作。

為推廣防災及環境教育，賴建信說，大埤抽水站通過環境部環境教育場域認證成功轉型，導入科技互動設施，擴增實境AR、混合實境MR及虛擬實境VR等技術，提供多元的沈浸式體驗，甚至可以親自操作抽水機，了解其功能和運作機制。

賴建信表示，該園區開放一般民眾參觀體驗，團體導覽可向第5河川局、大埤抽水站提前預約；未來該站除會推出水災防範主題課程，也會作為水利工作人員的訓練基地。