雲林北港新闢特一聯外道路系統 居民請求全面打通

雲林縣北港鎮重要道路開闢案的北辰路第三期及特一號道路延伸案，立委蘇治芬昨天下午邀集國土署中區都市基礎工程分署和鎮民對話，尤其北辰路在開闢兩期後停止，引起當地居民關切，經一番討論，將透過縣議員蔡岳儒請方盡速提出北辰路第三期計畫，同時修正特一號道路計畫後，中央將全力協助加速開發。

這項北港重大道路開發案研討會由雲林縣議員蔡岳儒、立委蘇治芬主持，國土署中區都市基礎工程分署長何志浩及眾多關心北辰路的居民齊聚商討。國土署中區分署指出，北辰路屬都市計畫內道路，分3期施工，預計從北辰國小旁文仁路接通到台19線，是市區重要聯外道路，目前已斥資兩億餘元完成1、2期，打通文仁路到雲145線新德路，只剩第3期從145線連接至台19線。

中區分署指出，北辰路第3期長約285公尺，寬15公尺，跨越府番大排，含一座橋梁及用地取得與地上物拆遷合計約需2億元，因屬都市計畫內道路，需由地方提出計畫呈報中央，方能持續推動。

當地陳姓居民等多人指出，北辰路早在約40年前已是計畫道路，卻一直未開發，如今只剩最重要的最後一段雲145接通台19的路段也停擺，使該區一直無法發展，很多車輛繞駛社區像走迷宮，既危險又不便，難道該區居民是次等公民，道路開闢遙遙無期，不知還要等多少年。

至於北港最大聯外道路的特一號道路，一期工程已接近完工，通車在即，但第二期工程從縣道155線(民樂路)起至縣道164線(水林路)尚未開發，二期長 2070公尺， 工程費預估約6億5000萬元，用地補償估算也需3億8000萬元，合計10億餘元，中區分署表示，二期因部分計畫不符規格，目前退回地方修正中，對於這兩道路計畫，中央會全力協助。

蘇治芬指出，民眾期待北辰路和特一號道路早日完工通車，國土署定也表示支持， 地方提報的行政程序，則希望縣議員蔡岳儒能協助。蔡岳儒指出，北辰路3期攸關縣道通省道的便利，尤其關係當地社區的發展與安全，他將提案請縣府加快腳步處理。