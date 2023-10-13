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iF嘉義設計展登場 德國直送首次亮相50件及嘉市10件獲獎作品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今年逢iF設計70周年，策展單位受嘉義市政府邀請，帶國內外上百件iF設計獎獲獎產品、包裝、傳達、室內及建築設計作品，到嘉義市博物館展出。記者魯永明／攝影
今年逢iF設計70周年，策展單位受嘉義市政府邀請，帶國內外上百件iF設計獎獲獎產品、包裝、傳達、室內及建築設計作品，到嘉義市博物館展出。記者魯永明／攝影

「iF嘉義設計展，展現小城市大創新設計能量！」今年逢iF設計70周年，除台北盛大慶祝年會，策展單位受嘉義市政府邀請，帶國內外上百件iF設計獎獲獎產品、包裝、傳達、室內及建築設計作品，到嘉義市博物館展出，是嘉市繼承辦2021台灣設計展，與號稱設計界「奧斯卡」德國iF設計獎合作的重量級展覽，市長黃敏惠昨天下午參加開展儀式，

iF設計獎由德國iF International Forum Design GmbH國際論壇設計公司舉辦，是歷史最悠久最舉足輕重設計賽事，素有設計界奧斯卡獎代稱。展場介紹70年發展歷程，將2022、2023年iF設計獎台灣共120件獲獎公共室內與建築空間作品，標記google地圖上，讓參觀者一鍵收錄所有獲獎景點，觀展後造訪獲獎咖啡店、餐廳等景點。

現場還有剛從德國直送，首次亮相50件生活風尚產品、創意包裝及傳達設計類獲獎作品，以及特別策劃嘉市獲獎作品專區，集結展出10件獲獎作品，包括展示空間、室內設計、公共工程、品牌識別、餐廳及咖啡廳等類型豐富多元，包括「遠東機械紀念博物館」作品；「嘉北國小ACR音樂廳學美學計畫」；聖保羅烘焙花園《精品體驗館》；誠品書店嘉市美術館期間限定店&昭和J11咖啡館」；CASA酒吧；實驗木場；阿里山林鐵；「構竹林鐵」；「往前咖啡製作所」、「昭和十八J18嘉市史蹟資料館」。

嘉北國小管樂團開場演奏，7位全球設計領袖、iF DESIGNASIA藝符設計總經理李建國，亞洲大學講座教授林磐聳、教授謝省民、在地獲獎作品企業代表及設計團隊參與，市長黃敏惠感謝大家為嘉市付出努力，透過企業與設計師合作，感受城市設計能量，處處可見設計融入生活痕跡。歡迎大家即日起至明年元月3日到博物館參觀，感受設計加值後的城市魅力。

今年逢iF設計70周年，策展單位受嘉義市政府邀請，帶國內外上百件iF設計獎獲獎產品、包裝、傳達、室內及建築設計作品，到嘉義市博物館展出。記者魯永明／攝影
今年逢iF設計70周年，策展單位受嘉義市政府邀請，帶國內外上百件iF設計獎獲獎產品、包裝、傳達、室內及建築設計作品，到嘉義市博物館展出。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠參加iF嘉義設計展開展儀式。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠參加iF嘉義設計展開展儀式。記者魯永明／攝影
iF嘉義設計展場介紹70年發展歷程，將2022、2023年iF設計獎台灣共120件獲獎公共室內與建築空間作品，標記google地圖上。記者魯永明／攝影
iF嘉義設計展場介紹70年發展歷程，將2022、2023年iF設計獎台灣共120件獲獎公共室內與建築空間作品，標記google地圖上。記者魯永明／攝影
7位全球設計領袖、iF DESIGNASIA藝符設計總經理李建國，亞洲大學講座教授林磐聳、教授謝省民、在地獲獎作品企業代表及設計團隊參與。記者魯永明／攝影
7位全球設計領袖、iF DESIGNASIA藝符設計總經理李建國，亞洲大學講座教授林磐聳、教授謝省民、在地獲獎作品企業代表及設計團隊參與。記者魯永明／攝影

咖啡廳 嘉義

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