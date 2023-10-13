啦啦隊女神林襄來了！全運會「市民之夜」晚會應邀表演

112年全國運動會暖場活動「市民之夜」晚會，明後兩天（14至15日)晚上6點在體育之心廣場舉辦，除有玖壹壹、告五人等多達14組當紅藝人的熱力表演外，為展現台南市的健康與熱情活力，主辦單位更安排啦啦隊女神林襄表演、全運會代言人籃籃主持，台南街舞比賽勝出的大學及國、高中隊伍、台南市有氧體操隊的選手、中華醫事科技大學熱舞社帶來至少1小時活力演出，用最平易近人的方式吸引民眾來為選手暖場加油。

市長黃偉哲表示，先前2021東京奧運、今年杭州亞運我國選手奮力的拚搏獲得佳績，感動鼓舞許多人，台南市這次舉辦全運會，努力結合運動及表演活動，除開幕典禮後有選手之夜音樂活動外，提前暖身的市民之夜活動，採融合音樂表演、運動表演及運動體驗，兼具時尚又健康的作法，希望可以吸引更多年輕人實際到場觀賞比賽，帶給選手滿滿的支持與應援，注入熱情能量讓選手全力以赴，創造更突破自我的佳績。

主辦單位新聞處說，全運會每2年舉辦一次，本次參賽的選手不乏在奧運或杭州亞運奪牌的優秀選手，但比賽項目多達35種，除了整體性的行銷宣傳外，為觸及更多年輕族群關注並認識比賽項目，並吸引民眾觀賽為選手加油，最平易近人的方式就是結合年輕朋友喜歡的運動及音樂活動一併辦理。

因此活動現場也安排了輕艇、帆船、拳擊、棒球、排球、羽球、網球、擊劍等8項運動體驗活動，只要參與2項「運動體驗」即可參加摸彩抽獎活動，iPhone 15大獎等您來拿，還有Switch、Apple Watch、無線入耳式耳機、瑜珈墊，電子計數跳繩，運動後背包等多項獎品。