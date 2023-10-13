台南設攤日本山口縣交流節 知事允參加台灣燈會

日本山口縣「yab交流節」10月7日登場，台南市受邀設攤及參與電視直播，山口縣知事村岡嗣政8日也到場，允諾將參加台灣燈會開幕式。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市和日本山口縣今年7月簽署「觀光、物產、經濟交流協定」，且受邀參加山口縣主要媒體「yab山口朝日放送」主辦的「yab交流節」，直接向當地民眾介紹台南。

台南市是「yab交流節」首次參展的海外攤位，以「台南400」為主題，準備12種日文褶頁及魚頭君明信片、icash等小禮物互動，主辦單位也安排台南市攤位參與電視直播，介紹台南地理位置及攤位活動，傳達台南是歷史及美食之都，也是台灣芒果最大產地。

山口縣知事村岡嗣政8日前往台南市攤位，台南市長黃偉哲得知村岡嗣政愛跑馬拉松，透過市府工作人員轉贈台南古都國際半程馬拉松、曾文水庫馬拉松的紀念T恤，村岡嗣政也允諾將參加台灣燈會開幕式，以迎接「台南400」。

村岡嗣政在IG（Instagram）說，山口縣和台南市締結友好關係，台南市是座明年將迎接400年的古都，堪稱是「日本的京都」，歷史和飲食文化十分豐富。

市府表示，山口縣「yab交流節」活動期間，陰雨連綿，2天展期仍吸引約8萬5000人到訪。