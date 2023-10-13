台南捷運第一期藍線環評模擬：「單軌」極具環境友善度

台南捷運第一期藍線計畫環境影響說明書於昨日由環境部召開第2次初審會議，為求環境影響評估完善，市府依照前次初審會議結論與委員意見完整詳實修正及補充調查模擬結果，委員建議再針對營建土方挖填數量檢討釐清及相關管制措施規劃、施工期間老舊建物安全監測、施工營運期間汙水處理方式、植栽移植構想明確及生態廊道規畫考量等議題深入補充規畫細節後，再提送環評委員會審查。

市長黃偉哲表示，市府會全力配合中央2050淨零排放環保政策，積極推動各面向環境管理工作，並以共創市政建設與環境保護雙贏為目標，期許將台南打造為進步乾淨的文化古都，感謝環境部及環評委員對本市捷運第一期藍線的建議，市府會落實各項環評承諾，並盡速修正環說書再報環境部專案小組審查，促使捷運建設早日實現以符市民期待。

交通局長王銘德表示，針對環評專案小組初審會議意見，市府已依前次意見進行生態補充調查及轉彎段噪音振動補充調查模擬，結果為捷運造成的影響極小，影響程度可忽略，顯示單軌捷運極具環境友善度。

但市府為避免施工及營運階段造成居民影響，承諾施工階段採取分期分段施工、減少工區圍設和土方暫置、施工機具將做好排煙自主管理、妥善規畫車站及機廠汙水排放等措施以維護環境品質；針對沿線植栽，以原地保留珍貴樹木為最大原則，工程範圍內受影響的樹木則將協調移植到公園等合適地點。

另外，為了保護清風莊遺址等潛在文化資產並避免遺構保存影響工程進度，市府將提早在設計階段就進行考古調查，並於工程下挖全線監看。

另為因應近來中捷工安事故與台北建案損鄰事件，市府也會做好施工前建物識別調查、地質安全監測及緊急應變相關措施，推動捷運建設同時也確保市民安全。

至於營運階段的減輕對策則包括非緊急狀況或必要性作業，夜間末班車返回機廠即不再進出機廠、列車維修作業避免在凌晨進行、沿線監測噪音振動等，以保持良好環境品質。

交通局表示，台南捷運第一期藍線營運路線分為仁德線及文化中心線，行經永康區、東區及仁德區，全線長度約8.39公里，綜合規畫報告也會在近期完成交通部委員會意見修正再次提送，積極爭取中央盡快核定。

市府近期也將辦理都市計畫變更公開展覽，並超前部署著手啟動基本設計前置作業，期加速推動捷運建設時程，針對本次環評會議意見，將盡速補充修正再提報送審，爭取核定通過，以早日提供市民更便捷的大眾運輸服務。