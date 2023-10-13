眾神之都慶台南400 「保生出巡護境祐民」踩街遶境

為迎接「台南400」，台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮將於10月14日本周六舉辦「保生出巡・護境佑民」踩街遶境，邀請15家分靈廟以及主普境兄弟宮「永華宮、慶福宮、廣安宮、昆沙宮」共同參與，預計3000人參加人，除見證分靈廟來台開枝散葉的發展，也透過各地民俗技藝的交流，展現宗教在台發展數百年的深根和多樣性。

祀典興濟宮俗稱「頂大道公廟」，創建於明鄭時期，為台灣歷史悠久供奉保生大帝宮廟，於清朝時因保祐官民免受疫病之苦，被封為祀典官廟，官員「春秋致祭朔望捻香」，之後因日本統治而廢除，但管理單位慶祝台南市升格為直轄市起恢復春秋祭典，並舉辦巡香分靈廟，以加深和分靈廟之間的聯繫和情誼。

祀典興濟宮固定於每年秋祭前後舉辦分靈廟巡香，繼建國百年之後，今年再度邀集各分靈廟赴郡祈福踩街，期望配合「台南400」，展現宗教在臺灣發展數百年之成果。這次活動於10月14日上午9時30分起跑，以「保生出巡・護境佑民」作為活動主題，除了表現祀典興濟宮在整個南部地分靈遠播外，更是藉著保生大帝的醫神性質，為飽受新冠疫情所苦的臺灣人民一掃陰霾，生活得以早日回到正軌。

今年共有15間分靈廟宇參與踩街，透過全台各地分靈廟齊聚府城，帶來各自獨有的信仰風貌，共同見證分靈廟在各地落地生根進而開枝散葉，並有民俗技藝交流，展現府城多元城市的意象。踩街路線希望影響層面降至最低，沿途不入其他宮廟，只向祀典興濟宮的主普兄弟宮「永華宮、慶福宮、廣安宮、昆沙宮」參禮。

廟方表示，由於活動路線在民族路、西門路、府前路、南門路和公園路等，涵蓋舊府城區，且在假日，可能會引發大量人潮和車潮，若是造成交通不便，也請見諒，祈望大家共同以徒步方式來欣賞這場具有宗教、歷史、文化、民俗意義的遶境祈福嘉年華活動。