南市綠能產業園區議員憂「作夢一場」市府：拚年底編定

台南多位議員在議會關切「台南市綠能產業園區計畫」開發進度，至今4年多已拖太久了，新豐區沒有工業區，地方已經等太久了，同是台南市政府開發的安南區新吉工業區目前已滿租造就6000個工作機會，綠能產業園區預計可有4千個就業機會，但環評卡關，原本開發面積99公頃降為64公頃，減少2、30公頃保留樹林等，不能因為某位向台糖承租土地者反對工業區開發就停滯。經發局說會依據環評委員要求補正資料，目標年底前完成編定。

吳禹寰、杜素吟、郭鴻儀議員員關切綠能產業園區及沙崙健康園區的進度，尤其綠能產業園區已經拖了四年多，廠商找不到工業區土地很著急，「不要只是掛在天上的餅看得到吃不到」，杜素吟表示從縣市合併前就在爭取，4年前定案區以來多災多難，未來還有很多困難要克服，希望到中央努力加快進度，不然還會拖很久。

經發局表示，4日環境部環評專案小組第三次初審會議，會中所提到的「區外移植」一詞，是指就近將部分既有區內樹木移植至認養的15公頃土地上，並非再將其他區外的樹木移植到區內，另部分既有樹木將於開發過程中，針對位於產業用地、隔離綠帶及公設用地的綠覆區域上的樹木透過土地使用管制方式，會儘量採取就地保留，以能夠不移植就不移植的方式進行規劃與施工。

經發局表示，本案基地現況平地造林，原為台糖平地造林屬經濟造林，為農業部給付20年補助。因地方關心台糖造林地，目前採原地及區外保留，1萬8千多棵樹都沒有砍除。

針對環委決議須補件再審，開發單位應補充包括園區及鄰近地區的淹水潛勢、逕流增量估算合理性，並因應極端氣候強降雨，進行氣候變遷風險評估，並檢討提升滯洪池量體，強化東方草鴞生態調查，評估再增加基地範圍內樹木保留之可能性等。

生態復育方面，以「迴避」、「縮小」、「減輕」、「補償」的原則作生態檢核，並調整園區配置及規模，考量園區內有發現環頸雉、燕鴴，基地周遭曾有草鴞的蹤跡紀錄，因此於區內規劃2公頃生態保育區，依上述鳥類的生態習性進行規劃，並將於園區細部規劃時編列生態保育計畫的相關預算。此外於南沙崙農場46耕區約15公頃土地規劃供喬木區外移植之用，並進行喬木養護，作為本園區之生態補償用地，也可供作營造生態棲地。

園區淹水及排水議題，配合排水系統整治及水利局核定的出流管制規劃報告，以環境營造兼顧防洪減災的附加價值，導入低衝擊開發設計理念，且園區規劃設置滯洪池，已將基地淹水補償體積納入滯洪體積計算，不致增加港尾溝溪的排水負荷，且周圍綠地皆施作綠帶截流水路，以設計高程降挖2公尺方式規劃，以銜接北側及西側現況地面高程，不阻礙區外地表逕流流入，不致增加鄰近地區之淹水機會；另考量因應極端降雨，設置簡易抽水設施作為緊急應變使用。