南市綠能產業園區議員憂「作夢一場」市府：拚年底編定
台南多位議員在議會關切「台南市綠能產業園區計畫」開發進度，至今4年多已拖太久了，新豐區沒有工業區，地方已經等太久了，同是台南市政府開發的安南區新吉工業區目前已滿租造就6000個工作機會，綠能產業園區預計可有4千個就業機會，但環評卡關，原本開發面積99公頃降為64公頃，減少2、30公頃保留樹林等，不能因為某位向台糖承租土地者反對工業區開發就停滯。經發局說會依據環評委員要求補正資料，目標年底前完成編定。
吳禹寰、杜素吟、郭鴻儀議員員關切綠能產業園區及沙崙健康園區的進度，尤其綠能產業園區已經拖了四年多，廠商找不到工業區土地很著急，「不要只是掛在天上的餅看得到吃不到」，杜素吟表示從縣市合併前就在爭取，4年前定案區以來多災多難，未來還有很多困難要克服，希望到中央努力加快進度，不然還會拖很久。
經發局表示，4日環境部環評專案小組第三次初審會議，會中所提到的「區外移植」一詞，是指就近將部分既有區內樹木移植至認養的15公頃土地上，並非再將其他區外的樹木移植到區內，另部分既有樹木將於開發過程中，針對位於產業用地、隔離綠帶及公設用地的綠覆區域上的樹木透過土地使用管制方式，會儘量採取就地保留，以能夠不移植就不移植的方式進行規劃與施工。
經發局表示，本案基地現況平地造林，原為台糖平地造林屬經濟造林，為農業部給付20年補助。因地方關心台糖造林地，目前採原地及區外保留，1萬8千多棵樹都沒有砍除。
針對環委決議須補件再審，開發單位應補充包括園區及鄰近地區的淹水潛勢、逕流增量估算合理性，並因應極端氣候強降雨，進行氣候變遷風險評估，並檢討提升滯洪池量體，強化東方草鴞生態調查，評估再增加基地範圍內樹木保留之可能性等。
生態復育方面，以「迴避」、「縮小」、「減輕」、「補償」的原則作生態檢核，並調整園區配置及規模，考量園區內有發現環頸雉、燕鴴，基地周遭曾有草鴞的蹤跡紀錄，因此於區內規劃2公頃生態保育區，依上述鳥類的生態習性進行規劃，並將於園區細部規劃時編列生態保育計畫的相關預算。此外於南沙崙農場46耕區約15公頃土地規劃供喬木區外移植之用，並進行喬木養護，作為本園區之生態補償用地，也可供作營造生態棲地。
園區淹水及排水議題，配合排水系統整治及水利局核定的出流管制規劃報告，以環境營造兼顧防洪減災的附加價值，導入低衝擊開發設計理念，且園區規劃設置滯洪池，已將基地淹水補償體積納入滯洪體積計算，不致增加港尾溝溪的排水負荷，且周圍綠地皆施作綠帶截流水路，以設計高程降挖2公尺方式規劃，以銜接北側及西側現況地面高程，不阻礙區外地表逕流流入，不致增加鄰近地區之淹水機會；另考量因應極端降雨，設置簡易抽水設施作為緊急應變使用。
經發局強調，本園區開發已經避開有機農場，更為了降低空氣汙染環保衝擊及避免影響農民，引進以低汙染、排除具有管道排放、符合健康風險評估無關聯原則產業為主，同時在臨近有機農場附近的坵塊，限制僅引進無空汙排放的廠商，將於廠商申請入區時進行審查管制。並以老舊機車汰換電動車、淘汰柴油公車為電動車及餐飲業加裝防制設備等項目針對園區新增空汙排放量以增1減1.2倍比例進行抵換。
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