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嘉市棒球場優化 明年上半年完工
日治時期興建的嘉義市棒球場1998年重建啟用，3年前獲前瞻計畫補助加上市府自籌共1.215億元升級，還與中職富邦悍將簽約訓練基地合作，不過8月發生比賽後許多球迷皮膚不適，市府請廠商勘查改善，市議會臨時會另通過1650萬元追加預算做4項優化工程。市府表示，預計明年上半年完工，能吸引更多賽事舉辦。
市府教育處指出，2020年先向體育署爭取前瞻補助8500萬元、市府自籌3650萬元，改善市立棒球場基礎排水設施及面層草皮、外野室內打擊練習區、新增全彩LED看板、更新全場6568張座椅等，8月22日中職一軍比賽有6219名觀眾進場。
不過8月22日賽後許多民眾手肘部位感覺刺癢、不適，市府請廠商評估改善，也引起市議員關切，臨時會討論球場改善問題，希望提高整體設施使用效率，前天通過追加預算施作包括整修棒球場廁所、無障礙環境改善工程、改善高空照明設備、新增隱形網設備，同時議員戴寧提案成立專案小組也獲議會通過。
教育處表示，今年中華職棒聯盟在嘉市安排逾百場一、二軍比賽及熱身賽，加上22、23、25日3場比賽，將有6場一軍賽事在嘉市舉辦，展現市府爭取比賽決心，以及中華職棒球團對嘉市立棒球場肯定。
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