台南綠能產業園區 議員批只聞樓梯響

台南市政府與台糖合作開發綠能產業園區拖了4年多，目前還卡在環評，昨天議會定期會多名議員質詢指出，園區預計創造4千個工作機會，地方期盼已久，卻只聞樓梯響，且開發面積也因台糖造林地保留等問題，從99公頃降為64公頃應設法解決。市府表示，年底前會盡速補正送審環評。

綠能產業園區位在仁德港墘農場，南市經發局昨說明進度，自來水和用電已取得同意文件，並取得台糖合作開發意向書，用水計畫及出流管制規畫已取得核定函，可行性規畫報告經濟部同意備查，農地變更經農業部審查同意，環境影響說明書及開發計畫尚在審核中。

議員吳禹寰、杜素吟、郭鴻儀等人質詢說，全案至今一直看不到具體資訊，「不要是掛在天上的餅，看得到吃不到」。

杜素吟指出，因綠能園區位處的新豐地區沒工業區，從台南縣時代就爭取台糖土地開發工業區，但定案4年多來多災多難，同是市府開發的安南區新吉工業區出租百分之百，造就6千個就業機會，反觀綠能產業園區範圍從99公頃縮成64公頃，後續還要克服很多困難，希望中央加快進度。

議員郭鴻儀則說，沙崙智慧綠能科學城有研發單位但沒有產業鏈，有產業才能帶動周邊傳統產業升級及轉型、並帶來就業機會，綠能園區開發基地的台糖平地造林屬於經濟價值，並非保安林，加上港尾溝溪整治後，該區域基本上已經不會淹水，在做好應有的規畫後盼加快開發。

經發局指出，還須補充園區及鄰近地區淹水潛勢、檢討提升滯洪池量體、強化東方草鴞生態調查、評估再增加基地範圍內樹木保留的可能性等資料，而園區既有喬木將全數移植做好保存管理，預計開發完成後年可創造161億元產值。