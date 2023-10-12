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南市登革熱病例逼近1萬5千 上周國內新增重症19例死亡5人

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天新增本土登革熱病例250例，累積1萬4511例，已連續近1周都維持每日200多例，沒有像之前超過300例。圖／南市衛生局提供
台南市今天新增本土登革熱病例250例，累積1萬4511例，已連續近1周都維持每日200多例，沒有像之前超過300例。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增本土登革熱病例250例，累積1萬4511例，已連續近1周都維持每日200多例，有明顯減少趨勢。依衛福部統計，上周國內新增本土重症病例19例及死亡病例5例，年齡介於60多歲至80多歲，均為男性且具潛在疾病，於發病後4至18日內因病情惡化不幸過世。

南市登革熱防治中心針對今年南市重症個案進行流行病學分析，發現個案年齡60歲以上約占84%，其中男性約70%、女性約30%，本身具有慢性病史比例約81%、無慢性病史及尚在調查中約19%，結果與先前相關研究數據相符，再次凸顯年長者及本身具有慢性病史者為登革熱重症之高風險族群，登革熱防治中心主任蘇世斌呼籲民眾多加留意家中長者的健康，務必提高警覺，加強防蚊措施。

除上述年齡及慢性病等風險因子外，蘇世斌也提醒，雖然南市本土登革熱確診病例皆以第一型登革病毒感染為主，但其他縣市或境外移入個案可能帶有其他型別登革病毒，如先後感染不同型別，可能提高登革熱重症風險，民眾務必加強自身防蚊措施。

南市今天250例分布狀況為東區53例，南區41例，永康區33例，安南區32例，北區30例，中西區23例，安平區11例，仁德區8例，關廟區5例，歸仁區4例，新市區及新化區各3例，善化區2例，後壁區及楠西區各1例，年齡介於4歲至94歲。

登革熱 慢性病 台南

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