楊逵館慶移師大目降廣場 區公所：明年有望回歸本館
台南新化區公所將於14日舉辦楊逵文學紀念館館慶，當日下午3點在大目降廣場登場，安排許多在地團體表演，更以楊逵作品《鵝媽媽出嫁》為主題的音樂會，歡迎民眾共襄盛舉。不過此次是館慶二度移師到大目降廣場，就有在地民眾認為，以往館慶都辦在紀念館前，如此更有紀念楊逵價值，是否有望回歸辦理？區公所表示，由於紀念館旁木板舞台屢次修補，經考量下去年起先到大目降廣場。目前市府文化局已編經費，明年整修，有望活動明年回歸紀念館。
楊逵文學紀念館自2005年成立至今，作為大目降文化園區內最早成立的文化館舍，館內展示楊逵的文物、史料等。
區公所表示，為弘揚楊逵文學精神，每年都會舉辦館慶。此次將在大目降廣場舉辦館慶活動，邀請在地團體表演之外，還邀請到楊逵文化協會帶來楊逵《鵝媽媽出嫁》30周年音樂會，載歌載舞等豐富的藝文活動，能讓大家耳目一新。除動態演出外，區長吳金喜表示，楊逵文學紀念館1樓藝文走廊處特別設置「閱讀來的園藝」展覽，為紀念館園區帶來新意象。
不過有在地民眾表示，以為館慶都會紀念館前舉行，配合著館內展示文物，藉此緬懷楊逵也更具價值與意義，詢問是否有往回歸紀念館辦理。
區長吳金喜表示，由於紀念館旁木板舞台屢次修補，經過考量下去年起先到大目降廣場。目前文化局已編列經費，明年整修，規劃用仿木做為重新搭建。有望明年活動會到紀念館。
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