機車不強制兩段左轉 南市公布在中西區「這2道路」試辦

台南市政府交通局下午公布，針對單向2車道內側仍禁行機車路段，已擇定中西區中正路及府前路2路段，試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉，試辦路段道路總長約2.55公里共計31處路口，涵蓋號誌化、非號誌化及左轉專用道等不同路口型態，試辦期間預計自28日起為期6個月，試辦期間路口原兩段式左轉待轉區也將保留，以供仍維持兩段式左轉習慣的駕駛人繼續使用。

交通局表示，為兼顧機車路口轉向安全，市府道安團隊將加強宣導左轉時應注意對向來車，及應先變換至內側車道靠左行駛等安全駕駛行為，並配合在交通局網站設置宣導專區，以事故形態影片及正確駕駛行為等教材，讓民眾了解正確用路觀念。

交通局長王銘德表示，為提供機車至少有外側2車道的合理足夠行駛空間，交通局自2020年逐步檢視全市各條道路，在完成單向3車道以上路段均已開放機車行駛外側2車道後，目前正謹慎評估單向2車道內側仍禁行機車路段的開放措施，有鑑於單向2車道路段內側開放機車行駛後，內側車道汽機車混合行駛及機車可於路口直接左轉等行為，將可能提高車禍發生風險，故經市府相關單位研議後並於道安會報提案通過，決定採擇定路段試辦方式推動，並滾動評估用路人適應情形作為循序推動的重要參考依據。

經優先全面盤點道路車流量較高的原台南市6區及永康區，目前單向2車道內側仍禁行機車路段共計46條，其中計有34條為長度2公里以下，僅12條為2公里以上，大多數路段長度不長且非屬主要交通幹道，為能於試辦路段完整評估與觀察各種道路配置情境，將擇定中西區中正路(湯德章公園-康樂街)與府前路(南門路-中華西路)2路段進行試辦。

王銘德說，中正路為實體中央分隔島路型，沿線長度1公里共7處路口且均為號誌化路口；府前路則為中央標線分隔路型，沿線長度1.55公里共24處路口，其中18處號誌化路口(包含3處路口設置左轉專用道)、6處非號誌化路口，試辦期間上述路口除開放機車直接左轉外，原兩段式左轉待轉區亦將保留，以供仍維持兩段式左轉習慣之駕駛人繼續使用。

試辦期預計自112年10月28日起為期6個月，交通局將派工移除上述路口強制機車兩段式左轉標誌，28日(周六)凌晨起機車即可行駛於中正路及府前路內側車道，並於路口可選擇於內側車道直接左轉或於外側車道進行兩段式左轉。