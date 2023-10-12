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牡蠣空殼率高、蟲害多、生長慢 嘉義大學團隊監測解謎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
雲嘉南牡蠣產量占全國8成以上，近年來蚵農苦於蟲害、生長速度不如以往，以及死亡的空殼率高的問題。水試所委託嘉義大學副教授陳淑美團隊進行牡蠣附苗及養殖技術精進和水質環境監測，今天發表監測結果，幾種常見的附生生物影響牡蠣成長。記者鄭惠仁／攝影
雲嘉南牡蠣產量占全國8成以上，近年來蚵農苦於蟲害、生長速度不如以往，以及死亡的空殼率高的問題。水試所委託嘉義大學副教授陳淑美團隊進行牡蠣附苗及養殖技術精進和水質環境監測，今天發表監測結果，幾種常見的附生生物影響牡蠣成長。記者鄭惠仁／攝影

雲嘉南牡蠣產量占全國8成以上，近年來蚵農苦於蟲害、生長速度不如以往，以及死亡的空殼率高，水試所委託嘉義大學副教授陳淑美團隊進行牡蠣附苗及養殖技術精進和水質環境監測，經1年多來的今天在安平發表監測結果，發現水質穩定，但養殖密度高和成長有關係，且養愈大空殼率高。

台南牡蠣被附著的浮游生物遠高於雲林，懷疑是吊繩太長有關，建議後段牡蠣較大時，蚵串密度每平方公尺7串以下。由於未來安平港跨港大橋要興建，蚵農也擔心會影響到牡蠣養殖，建議能做監測，比較前後影響。

陳淑美團隊從去年4月起對雲嘉南牡蠣養殖區展開監測，共設13個採樣點，雲林有金湖漁港外養殖區4個採樣點，嘉義則是外閃頂洲附近養殖區及布袋港北堤外養殖區共4個點，台南是七股潟湖、安南沿海及安平港外養殖區共5個點。項目包含水質物理因子如水溫、溶氧、鹽度、濁度與酸鹼值，以及養殖密度量測，水質檢查發現都正常，不過，靠近北港溪處水質較不穩定，鹽度變化較大，可能會影響牡蠣成長。

陳淑美說，牡蠣是廣鹽、廣溫性動物，生存鹽度10至40PPT、最適鹽度20至28PPT、最適溫度10至32度，粉土懸浮質濃度達18PPM時，牡蠣卵的發育會受影響，懸質濃度愈高，消化道中砂粒比例愈高，就會降低實際攝食率而體弱，但雲嘉南養殖區都在47PPM內。

團隊從牡蠣消化道內容物觀察。7、8月的生殖季，生殖腺會較為肥滿，不過，環境影響大，若颱風、大雨等氣候影響，會排卵、排經而變瘦，也發現養得愈大，死亡率提高，因此建議長到40公克以上就可收成，並研判可能是殼愈大，蚵串間的擠壓影響水流，加上附著浮游生物多，而影響覓食，造成空殼率提高。去年雲嘉南平均空殼率是51%，今年是32%，但陳淑美說，今年嘉義縣的牡蠣因受颱風影響，多數都無法收成，因無法檢測，平均空殼率應更高。

團隊也發現，飼養密度高會影響牡蠣成長，建議降低養殖密度，每平方公尺在7串以下，他以安南區為例，蚵農僅吊掛4、5串，生長情形很好。台南蚵農一直反映蟲害問題，陳淑美監測發現，雲嘉南區主要附生生物有海鞘、藤壺、沙蠶、管蟲、海綿等，其中海鞘如蓋棉被一樣，附住牡蠣，最是可怕，各採樣點發現，台南養殖區的附生生物密度較高，建議降低蚵串長度。

台南將在安平港建跨港大橋，因每次海上工程施工，都會有大量牡蠣死羊，蚵農也擔心，施工中會影響港口外的牡蠣養殖，台南市牡蠣養殖發展協會建議，施工時設監測站觀察，了解影響性。陳淑美表示，這不在監測計畫內，若此計畫能持續進行，將向水試所提案做規畫。

水試所委託嘉義大學副教授陳淑美團隊進行牡蠣附苗及養殖技術精進和水質環境監測，今天發表監測結果，幾種常見的附生生物影響牡蠣成長。記者鄭惠仁／攝影
水試所委託嘉義大學副教授陳淑美團隊進行牡蠣附苗及養殖技術精進和水質環境監測，今天發表監測結果，幾種常見的附生生物影響牡蠣成長。記者鄭惠仁／攝影
水試所委託嘉義大學副教授陳淑美團隊進行牡蠣附苗及養殖技術精進和水質環境監測，今天發表監測結果。水試所委託嘉義大學副教授陳淑美團隊進行牡蠣附苗及養殖技術精進和水質環境監測，今天發表監測結果，幾種常見的附生生物影響牡蠣成長。記者鄭惠仁／攝影
水試所委託嘉義大學副教授陳淑美團隊進行牡蠣附苗及養殖技術精進和水質環境監測，今天發表監測結果。水試所委託嘉義大學副教授陳淑美團隊進行牡蠣附苗及養殖技術精進和水質環境監測，今天發表監測結果，幾種常見的附生生物影響牡蠣成長。記者鄭惠仁／攝影

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