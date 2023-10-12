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缺工太嚴重 雲林縣將在廟口徵才、月薪最高60K
因應疫後產業復甦廠商缺工徵才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於10月14日（六）上午10時至下午1時，在斗六南聖宮舉辦大型徵才活動暨童玩多元市集，共有30家在地廠商參與，開出800個工作機會，月薪最高60K。
雲嘉南分署斗六就業中心主任廖家偉表示，這次參加徵才的廠商有半導體業、製造業、服務業及旅宿業等，包括雲林在地企業正新橡膠、福懋興業、義美食品、台灣卜蜂等30家廠商，開出逾800個職缺，半數職缺薪資超過3萬5千元，建大工業誠徵現場輪班技術員，開出月薪最高可領60K。
這次徵才活動搭配勞動部疫後缺工獎勵專案，包括「麥當勞」時薪177元以上餐飲服務員及「天上人間」、「緻麗伯爵」2萬8千元以上房務員職缺，錄取上工達30日以上，勞動部加薪每月最高1萬元就業獎勵。
近期勞動部推動的「婦女再就業計畫」，婦女朋友因家庭因素離開職場超過180天，經公立就業服務機構推介穩定就業達90日者，可領取3萬元「再就業獎勵」津貼。
當天徵才活動與南聖宮合辦關老爺親子著色活動、童玩闖關遊戲及多元市集等。活動相關訊息可逕至台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或可電洽斗六就業中心（05）5325105或鄰近就服台洽詢。
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