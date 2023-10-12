舊廳舍動線不佳影響出勤 南市大灣消防分隊今喜迎新空間

台南市消防局第五救護大隊大灣分隊，舊有廳舍從1988年興建迄今，屋體已老舊。台南市府編列5203萬經費，在永大路二段新建廳舍，2021年動工，今日隆重舉行落成啟用，台南市長黃偉哲、消防局長李明峯及多名地方民代今一同出席啟用剪綵典禮。

消防局表示，大灣分隊舊有廳舍選址民族路、在大灣市場旁，1988年興建迄今廳舍已經老舊，加上周遭環境變遷高樓林立，出勤行車動線不佳，影響到救災出動的機動性。新型的消防車頂現在還設有即時監測系統，舊有廳舍高度無法停放，所以需要另尋他處新建。

消防局指出，大灣分隊新辦公廳舍選址永大路二段，比鄰台南市永大滑輪溜冰場，交通機能相當方便。廳舍整體明亮簡單的建築設計，為落實無障礙設計，都在主要通道及門口採無障礙設計設有斜坡道、電梯、樓梯扶手、專用廁所等友善設施，提供便民的洽公環境。

台南市長黃偉哲、消防局長李明峯及多名地方民代今一同出席啟用剪綵典禮。黃偉哲說，新廳舍啟用，不僅展現新氣象，同時希望能夠提供打火弟兄在高強度工作後有更舒適的執勤環境，也能強化永康區大灣地區防救災需求。

市府消防局表示，未來其他分隊辦公廳舍也將盤點，逐年編列經費整修。如安平分隊預計明年底完工，楠西、將軍分隊將在明年初動工新建，目前也有文賢分隊正積極爭取經費，列入重建規畫。

除了辦公廳舍新建提供更優質的執勤環境外，上月底屏東明揚工廠大火，釀成4名消防弟兄英勇殉職。各界也都在盤點消防人力配比問題。根據消防員工作權益促進會，日前提供數據，台南市消防服務人口為1比1547，與內政部消防署所訂定要達到1：1300的目標尚有段差距。