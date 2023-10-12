台南安平浪人祭、市民之夜雙演唱會 交通管制出爐

台南市周末分別在安平區「2023浪人祭」、南區體育公園全運會「市民之夜」2地舉辦的音樂會，眾星雲集將吸引大量人潮觀賞，台南市政府交通局考量活動場地位於市中心及觀光景點，規畫雙音樂會的交通疏運管制措施，呼籲民眾配合警方疏導改道，將交通衝擊降到最低。

全國運動會即將在21日登場，台南市府在開幕（14、15日）連續2晚在南區體育場園區-體育之心廣場舉辦「市民之夜」演唱會，活動場地周邊規劃有汽、機車臨時停車空間，鄰近新興東路西向車道、體育場南側巷道將配合於下午2時至晚上12時實施交通管制措施，請用路人配合警方疏導改道。

「2023浪人祭」於13日至15日在安平區觀夕平台周邊舉辦，活動範圍周邊道路（洲安三街、漁濱一街、世平五街、安港路、世平一街城平路以西路段）管制外，屆時城平路、漁濱路、安北路也將管制單線通行，來往民青依現場交通指揮人員指引通行，並減速慢行。

交通局長王銘德表示，依以往經驗，演唱會將吸引大批年輕族群前往觀賞，考量體育之心周邊既有停車空間有限，特別商借新興東路南側國防部空地作為臨時汽車停車空間，另新興東路（南門路至水交社路）西向路段將於14、15日下午2時至夜間12時實施交通管制，作為臨時機車停車空間，現場設有導引牌面，請民眾勿違規停車，以確保周邊道路交通安全、順暢。