快訊

公司發票成堆沒人理…他一對「爽中6碼」：該說嗎？

沙灘驚見「藍太陽銀幣」！他好奇PO網問能不能帶回家 專家急喊別亂碰揭致命身分

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南重現舊時糖鐵風華 荒草中軌道成為通學、同勤步道

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
昔日台南地景上留存安業線三股軌道遺構，由於長時間棄置，幾乎成為荒煙漫草的荒地，南市都發局推動「麻豆安業里舊鐵道暨人本環境改造計畫工程」，轉型為通學步道系統。圖／台南市都發局提供
昔日台南地景上留存安業線三股軌道遺構，由於長時間棄置，幾乎成為荒煙漫草的荒地，南市都發局推動「麻豆安業里舊鐵道暨人本環境改造計畫工程」，轉型為通學步道系統。圖／台南市都發局提供

昔日台南地景上留存安業線三股軌道遺構，由於長時間棄置，幾乎成為荒煙漫草的荒地，南市都發局擇定麻豆安業國小西側推動「麻豆安業里舊鐵道暨人本環境改造計畫工程」，上月已完工。市長黃偉哲強調透過台糖舊有糖鐵路基轉型為通學步道系統，並結合周邊替代與銜接路線，讓麻豆小鎮繁華的齒輪繼續轉動。

都發局長徐中強表示，為持續推動大台南綠色運輸及人本交通，轉型及推廣地方通學、通勤動線兼觀光遊憩使用，此次以沿著舊有台糖鐵道系統及秉持草木共生的理念為軸線元素，適度解構校園圍牆，改以裝設甘蔗及火車意象欄杆使視覺穿透化，並呼應校園老榕樹所象徵植根在地、欣欣向榮的願景。

徐忠強說， 此計畫除以自然草坡重新塑造微地形月台意象及遊憩空間，也藉由舊糖軌紋理打造林蔭微光小徑，同步導入雨水花園設計兼顧現地排水系統，疏緩歷來的淹水問題；並為重現昔年歷史記憶，以老榕樹下為軸心打造具號誌樓意象樹屋平台，讓民眾宛如重溫兒時秘密基地的回憶，也藉由燈具設置所映射出的光源，賦予學童歸屬的方向感，沿著亮光打造出專屬他們的夢想基地。

都發局表示，本案以建構全新生活綠廊軸帶及活化既有空間配置為核心，除讓在地學生於求學階段有更豐富的自然生活體驗與生態資源，也讓昔日荒廢多時的台糖鐵道系統保留歷來發展的記憶紋理，兼具遊憩休閒、生活機能，創造在地多贏的局面。

延伸閱讀

傻眼！台南麻豆YouBike站址竟遭亂停機車包圍

路過注意！南市麻豆警分局最新測速照相路段出爐

快來搭！台灣唯一五分車「尋蜜號」 高鐵、南院全線通車

被遺忘糖鐵重現 台南這小學學生數逆勢回升是關鍵

相關新聞

林聰明沙鍋魚頭獲選金馬60聯名禮盒 黃敏惠攜手3女力縣市長發表

嘉義市美食好店「林聰明沙鍋魚頭沙茶醬禮盒」，獲選金馬60聯名禮盒，市長黃敏惠上午親率林聰明及長女林佳慧等12間產業嘉義隊...

台南重現舊時糖鐵風華 荒草中軌道成為通學、同勤步道

昔日台南地景上留存安業線三股軌道遺構，由於長時間棄置，幾乎成為荒煙漫草的荒地，南市都發局擇定麻豆安業國小西側推動「麻豆安...

台南民代關注通學步道電桿阻通行 台電澄清：已拆除

台南市政府已核定學校申請改善通學步道18案，多名議員昨質詢時，拿出照片指出有的步道完工仍有電線桿、變電箱等障礙物，依然不...

鹽分地帶文化中心落腳佳里 都市計畫變更地主有異見

台南市溪北沿海地區欠缺大型藝文展演場館，多年前就爭取在大北門區設置鹽分地帶文化中心，地方企盼已久，最後在佳里、七股三處土...

嘉市棒球場前瞻補助升級2.0版職棒優質球場 明年完工增加賽事

嘉義市棒球場日治時代興建，至今105年歷史，1998年重建啟用，2020年獲前瞻補助加市府自籌共1.215億元，改善軟硬...

成龍濕地藝術饗宴14日登場 今傳喜訊：獲日本優良設計獎

即將在本月14日登場的雲林縣口湖鄉「成龍濕地流動藝術饗宴」，今天傳來好消息，拿下日本Good Design Award的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。