台南重現舊時糖鐵風華 荒草中軌道成為通學、同勤步道

昔日台南地景上留存安業線三股軌道遺構，由於長時間棄置，幾乎成為荒煙漫草的荒地，南市都發局擇定麻豆安業國小西側推動「麻豆安業里舊鐵道暨人本環境改造計畫工程」，上月已完工。市長黃偉哲強調透過台糖舊有糖鐵路基轉型為通學步道系統，並結合周邊替代與銜接路線，讓麻豆小鎮繁華的齒輪繼續轉動。

都發局長徐中強表示，為持續推動大台南綠色運輸及人本交通，轉型及推廣地方通學、通勤動線兼觀光遊憩使用，此次以沿著舊有台糖鐵道系統及秉持草木共生的理念為軸線元素，適度解構校園圍牆，改以裝設甘蔗及火車意象欄杆使視覺穿透化，並呼應校園老榕樹所象徵植根在地、欣欣向榮的願景。

徐忠強說， 此計畫除以自然草坡重新塑造微地形月台意象及遊憩空間，也藉由舊糖軌紋理打造林蔭微光小徑，同步導入雨水花園設計兼顧現地排水系統，疏緩歷來的淹水問題；並為重現昔年歷史記憶，以老榕樹下為軸心打造具號誌樓意象樹屋平台，讓民眾宛如重溫兒時秘密基地的回憶，也藉由燈具設置所映射出的光源，賦予學童歸屬的方向感，沿著亮光打造出專屬他們的夢想基地。

都發局表示，本案以建構全新生活綠廊軸帶及活化既有空間配置為核心，除讓在地學生於求學階段有更豐富的自然生活體驗與生態資源，也讓昔日荒廢多時的台糖鐵道系統保留歷來發展的記憶紋理，兼具遊憩休閒、生活機能，創造在地多贏的局面。