台南民代關注通學步道電桿阻通行 台電澄清：已拆除

台南市政府已核定學校申請改善通學步道18案，多名議員昨質詢時，拿出照片指出有的步道完工仍有電線桿、變電箱等障礙物，依然不通暢、阻礙行走。台南市議員陳皇宇拿出照片，指新豐高中旁的通學步道在暑假做好了，但電線桿還沒牽，要求改善。教育局當場表示，盡速轉請相關局處檢視各校步道，以利提出改善方案爭取補助。今台電台南區營業處澄清，新豐高中步道電線桿已拆除。

昨市議員黃肇輝、郭鴻儀、陳秋萍、陳皇宇、陳秋宏、沈震東、朱正軒等人都對通學安全提出質詢，陳皇宇秀出照片，歸仁區有學校完成通學步道，但新豐高中的路上卻還立著電線桿，要求教育局改善，教育局當場表示，盡速轉請相關局處檢視各校步道，以利提出改善方案爭取補助。

台電台南區營業處今澄清，歸仁區新豐高中周邊架空地下化工程，台電原與當地公所及民意代表協調10月21日前完成，為避免影響當地學生通勤安全，已經利用國慶連續假期施工，提早在10月9日拆除。