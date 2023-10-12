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鹽分地帶文化中心落腳佳里 都市計畫變更地主有異見

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
地方企盼已久的鹽分地帶文化中心落腳佳里，正進行都市計畫變更進程，地主對此意見分歧。記者莊曜聰／攝影
地方企盼已久的鹽分地帶文化中心落腳佳里，正進行都市計畫變更進程，地主對此意見分歧。記者莊曜聰／攝影

台南市溪北沿海地區欠缺大型藝文展演場館，多年前就爭取在大北門區設置鹽分地帶文化中心，地方企盼已久，最後在佳里、七股三處土地選址後，地點確定落腳佳里復興路、佳南路佳里國中旁，須進行用地變更，目前已完成第五次都市計畫通盤檢討，除文化中心主建物外，另有住宅區、商業區、公園、停車場、滯洪池等規劃，日前說明會民眾意見分歧，都發局收集後將再檢討。

大北門區共有佳里、學甲、將軍、七股、西港、北門等6個行政區，現有人口逾16萬人，出了不少文人雅士，形塑出鹽分地帶為名的文學團體及文化，市府早先提出「鹽分地帶文化中心」新建計畫，爭取中央支持，期間提出十多處地點，最後在佳里區佳南路兩處、七股大寮公墓遷葬地3地擇一，在考量交通便利、臨近市區和多功能使用，最後選定佳里區這處地點。

佳里區土地以外環道為分界，目前僅剩佳南路內側、復興路南北處尚有農地，這次都市計畫變更範圍30公頃，包含大北門文化中心主建物1.2公頃、公園1公頃，另外有停車場、滯洪池、住宅區及商業區，有私人土地、佳里農會、國有地、祭祀公業等，都發局完成變更佳里都市計畫第五次通盤檢討，並公開閱覽。

據了解，日前相關單位邀集地主在佳里區公所舉行說明會，出席的土地所有權人意見分歧，對於大北門文化中心的興建多數樂見其成，但涉及都市計畫土地變更，有農民覺得想保留農地耕作，不希望變成建地，有人則認為區段徵收後，原有土地易位，從大馬路變成小巷弄，影響價值，都發局彙集後再行檢討，會尊重民眾意見。

大北門鹽分地帶文化中心初估工程費約16.45億元，在選定場址後進行後續都市計畫變更及區段徵收取得土地等過程，再加上興建期程，預計需花費6年方可完工。

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