嘉市棒球場前瞻補助升級2.0版職棒優質球場 明年完工增加賽事

嘉義市棒球場日治時代興建，至今105年歷史，1998年重建啟用，2020年獲前瞻補助加市府自籌共1.215億元，改善軟硬體設備升級2.0版，前2年市府與中職富邦悍簽球場合作協定，日前議會通過1650萬元高空照明等4項優化工程追加預算，並成立專案小組，市府說，工程年底前招標發包，明年上半年完工。

棒球場8月發生許多民眾觀賽手肘刺癢不適，引起議員關切，2次臨時會討論球場改善，增加賽事吸引觀眾，並通過1650萬元追加預算，包括棒球場廁所整修、無障礙環境改善工程、高空照明設備、新設隱形網等設備，另議會通過議員戴寧提案成立專案小組。

市府教育處說，為提供棒球選手、市民更優質運動及觀賽環境，向體育署爭取前瞻補助8500萬元，市府自籌3650萬元，辦理軟硬體設備改善工程，包含整修球場基礎排水設施及面層草皮、場內灑水設施、外野室內打擊練習區，新增全彩LED看板，新設球員重訓室、水療池，以及更新全場6568張座椅。

球場改善後，2021、2022年市府與中職富邦悍將簽訂合作協定，做為富邦悍將職棒球隊訓練基地，另市府每年持續主辦嘉市諸羅山盃國際軟式棒球邀請賽、辦理全國高中棒球（木棒）聯賽及中華職棒比賽。最近一場8月22日比賽多達6219名觀眾進場。