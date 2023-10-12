成龍濕地藝術饗宴14日登場 今傳喜訊：獲日本優良設計獎

即將在本月14日登場的雲林縣口湖鄉「成龍濕地流動藝術饗宴」，今天傳來好消息，拿下日本Good Design Award的「區域倡議及活動」獎，今年以「希望與重生」為主題，凸顯成龍村民突破困境，為村落未來而努力；除有太日樂集精彩的的水上舞台，也加入街頭劇場、西螺鳳山館等，融入特技、武術及合唱，視覺、聽覺感受不同以往的水上演出，縣府歡迎觀賞。

縣長張麗善表示指出，日本Good Design Award（優良設計獎）有東方奧斯卡之稱，今年雲林的「YCDC雲林創意設計中心」、「成龍濕地流動藝術饗宴」在5447組參賽作品中脫穎而出，雙雙得獎十分難得，可喜可賀。

她說，尤其「成龍濕地流動藝術饗宴」今年已第4度榮獲國際大獎肯定，更是透過藝術浸潤成功翻轉偏鄉漁村的最佳案例，以濕地水上舞台成功打破劇場舞台的框架，讓表演型態呈現多元樣貌，獲得民眾高度迴響，獲獎實至名歸。

文觀處長陳璧君說，「成龍溼地流動藝術饗宴」從2020年以《綻放》設計理念，濕地為背景，運用落日餘暉光芒與水面輝映的景色，由太日樂集演出，呈現環境與自然藝術融合之美，經由音樂和舞蹈展現濕地生命能量，並以生態餐桌、在地食材表達對土地的感恩，帶動地方產業特色；2022《洄光》鼓聲與舞蹈撼動，日光照耀粼粼水波，感受生命力，獲極高評價。