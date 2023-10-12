成龍濕地藝術饗宴14日登場 今傳喜訊：獲日本優良設計獎
即將在本月14日登場的雲林縣口湖鄉「成龍濕地流動藝術饗宴」，今天傳來好消息，拿下日本Good Design Award的「區域倡議及活動」獎，今年以「希望與重生」為主題，凸顯成龍村民突破困境，為村落未來而努力；除有太日樂集精彩的的水上舞台，也加入街頭劇場、西螺鳳山館等，融入特技、武術及合唱，視覺、聽覺感受不同以往的水上演出，縣府歡迎觀賞。
縣長張麗善表示指出，日本Good Design Award（優良設計獎）有東方奧斯卡之稱，今年雲林的「YCDC雲林創意設計中心」、「成龍濕地流動藝術饗宴」在5447組參賽作品中脫穎而出，雙雙得獎十分難得，可喜可賀。
她說，尤其「成龍濕地流動藝術饗宴」今年已第4度榮獲國際大獎肯定，更是透過藝術浸潤成功翻轉偏鄉漁村的最佳案例，以濕地水上舞台成功打破劇場舞台的框架，讓表演型態呈現多元樣貌，獲得民眾高度迴響，獲獎實至名歸。
文觀處長陳璧君說，「成龍溼地流動藝術饗宴」從2020年以《綻放》設計理念，濕地為背景，運用落日餘暉光芒與水面輝映的景色，由太日樂集演出，呈現環境與自然藝術融合之美，經由音樂和舞蹈展現濕地生命能量，並以生態餐桌、在地食材表達對土地的感恩，帶動地方產業特色；2022《洄光》鼓聲與舞蹈撼動，日光照耀粼粼水波，感受生命力，獲極高評價。
陳璧君說，今年藝術饗宴以「希望與重生」為主題，凸顯成龍村民突破困境，為村落未來而努力的意含，太日樂集團長張呈遠擔任藝術總監，推出全新創作劇碼《水之三態─流水、狂浪、雲起》。水上舞台視覺不受遮蔽，夕陽倒影及武棍水花交錯壯闊，森森不息街頭劇場、西螺鳳山館、樂果天真實驗樂團等，融入特技、武術及合唱，不同以往的體驗；「創藝市集」展售優質文創。10月14日起兩天登場，活動詳情洽詢雲林縣政府文化觀光處臉書粉絲頁。
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