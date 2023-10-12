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全國最專業農機展嘉義縣開展 吸引700家國內外業者參與

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日將在嘉縣府前登場，縣長翁章梁等人出席宣傳會。記者呂慧瑜／攝影
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日將在嘉縣府前登場，縣長翁章梁等人出席宣傳會。記者呂慧瑜／攝影

睽違一年，台灣農機工業同業公會主辦，稱全台最專業的農機展「2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，將於10月20日至23日在嘉義縣政府前廣場對面登場，吸引國內外近200家業者參與展出，共700個攤位，規畫四大展示區，要讓全台的農友更近距離了解各種新式農機。

縣長翁章梁表示，去年農機展超過10萬人參加，今年更帶來科技、現代及自動化農機，現場攤位達700攤，所以全台進步的農機將在此展示，歡迎愛好農業、喜歡農機的朋友到現場與業者交談，除購入符合需要農機，也能品嘗到在地農特產品，一起來見證台灣在農業機械的進步。

台灣農機工業同業公會第二次在嘉義縣舉辦台灣國際農業機械暨資材展，去年創超過35萬人次參觀，帶動近6億元商機，今年公會規畫多元農機、智能農機、創新及農特產四大展示區，除延續去年受歡迎的無人機操作示範區，再增加農機操作示範區，動靜態展示並行。

農委會農糧署農業資材組副組長饒美菊表示，農糧署規畫展出全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化中程計畫的成果，讓大家認識葉菜類、鳳梨、甘藷等作物，從田間種植、栽培管理到採後分級等一貫化省工機械，提供農民具體的經營模式。

縣府指出，會展中有台灣大學、中興大學、屏東科技大學及嘉義大學等4所大學設計的農機操作及安全培訓課程，也特別規化明道大學VR虛擬實境操作大型曳引機的體驗，讓農友們學習更深入、更有趣。

台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰表示，農機械一天天持續進步，新型農機更結合AI智慧，會展上也有德國廠商挺台灣農機展出造價2000多萬的大型機械，相信大家到農機展就能感受到台灣農機進步到何成度。

2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日將在嘉縣府前登場，縣長翁章梁聽業者講解台製改裝農機技術。記者呂慧瑜／攝影
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日將在嘉縣府前登場，縣長翁章梁聽業者講解台製改裝農機技術。記者呂慧瑜／攝影
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日將在嘉縣府前登場，縣長翁章梁聽講解新型採茶農機。記者呂慧瑜／攝影
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日將在嘉縣府前登場，縣長翁章梁聽講解新型採茶農機。記者呂慧瑜／攝影
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日將在嘉縣府前登場，縣長翁章梁今天爬上農機體驗宣傳。記者呂慧瑜／攝影
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日將在嘉縣府前登場，縣長翁章梁今天爬上農機體驗宣傳。記者呂慧瑜／攝影
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日將在嘉縣府前登場，縣長翁章梁今天爬上變形金剛大型農機體驗。記者呂慧瑜／攝影
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日將在嘉縣府前登場，縣長翁章梁今天爬上變形金剛大型農機體驗。記者呂慧瑜／攝影
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，將於10月20日至23日在嘉義縣政府前廣場對面登場，今記者會展出大型農機。記者呂慧瑜／攝影
2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，將於10月20日至23日在嘉義縣政府前廣場對面登場，今記者會展出大型農機。記者呂慧瑜／攝影

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